صور.. جولة وزيرة البيئة فى سوق دهب للتوعية بخطورة الأكياس البلاستيكة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء عام 2021 عاما لمدينة دهب، بهدف تطوير المدينة وتطبيق مبادئ الإدارة البيئية المتكاملة بالمحافظة وجعلها مدينة مستدامة صديقة للبيئة.





جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة ياسمين فؤاد لمحافظة جنوب سيناء لمتابعة الأوضاع البيئية بالمحافظة، وأعمال تطوير المحميات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إعلان عام 2021 عام مدينة دهب هو رسالة هامة "محليا وعالميا" لما تتميز به المدينة من مكانة عالمية، مضيفة أن ما يحدث اليوم هو استكمالا لأعمال تنفيذ خطة الإدارة البيئية المتكاملة بمحافظة جنوب سيناء والتى بدأت بالتركيز على مدينة شرم الشيخ من خلال تطوير محمية رأس محمد وإطلاق حملة "ايكو ايجيبت" للسياحة البيئية و دمج المجتمع المحلى فى اعمال التطوير وهو ما انعكس بصورة أو بأخرى على الترويج للسياحة البيئية على الرغم من انتشار جائحة كوفيد 19.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تحقيق فكرة الاستدامة المالية للمحميات يساهم فى تطويرها ويعزز مفهوم المحمية والسياحة البيئية المستدامة.

وشددت على أن مدينة دهب هى مثل حقيقى لتحقيق فكرة السياحة البيئية و المستدامة لكونها منطقة فريدة من نوعها حيث ان مجتمعها المحلى يتميز بوعى كبير بما يميزه عن باقية المناطق الأخرى ويعطى ميزة نوعية للمدينة، بالإضافة إلى وجود محمية أبو جالوم متاخمة لها والتى تحتاج الى تطوير وهو ما بدأنا العمل عليه و نحتاج الى التكاتف اكثر لاستكمال الأعمال خلال عام المدينة كذلك ان تنفيذ خطة بيئية بمدينة دهب سيؤثر بالإيجاب بالمحافظة وباقى المحافظات الأخرى، ومنها على سبيل المثال أن الحد من استهلاك الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام والإتجاه الى البدائل الصديقة للبيئة وهو ما اتجه اليه المجتمع المحلى فعلا بما يجعله نموذج لباقى المحافظات و خاصة مع تطبيق قانون المخلفات.

كما أكدت خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أهمية حماية البيئة لمدينة دهب و التى يعد 43% من مساحتها محميات معربا عن تقديره لجهود الوزيرة بالمحافظة.

كما أجرت وزيرة البيئة والمحافظ جولة بسوق المدينة وزعت خلالها أكياس متعددة الاستخدام على المحلات وتوعية المواطنين بأهمية ذلك.

جدير بالذكر أن جولة وزيرة البيئة بالمحافظة تتضمن تفقد المحميات وأعمال التطوير بها علاوة على إعلان خطة الإدارة البيئية المتكاملة للمدينة مع مناقشة القضايا البيئية مع ممثلى المجتمع المدنى والمحلى.