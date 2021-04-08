من 4 ابتدائى لـ2 إعدادى.. التعليم تنشر مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، نماذج مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى من خلال عدد من الجداول.





ونشرت "التربية والتعليم" النماذج على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك». وفى وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لإلغاء الدراسة بجميع المدارس بدءا من شهر رمضان أو اعتماد نتيجة شهر مارس كنتيجة نهائية للفصل الدراسى الحالى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن الدراسة مستمرة بكل المدارس دون إلغاء، كما ستعقد الامتحانات الشهرية المجمعة لجميع صفوف النقل فى مواعيدها المقررة. وأشارت الوزارة إلى أن الحضور اختيارى بكل المدارس فى شهر رمضان، ويقتضى الغياب الاختيارى إقرارا رسميا من ولى الأمر، على أن لا تزيد عدد أيام حضور الطلاب عن 3 أيام أسبوعيا، إذ يتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة، مع استكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل المتعددة التى أعلنت عنها الوزارة من منصات وقنوات تعليمية، مُشددةً على الاستمرار فى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لحماية كل عناصر المنظومة التعليمية.

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