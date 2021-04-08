رئيس بعثة الصليب الأحمر: مصر متفردة.. ولا تشبه أى دولة فى مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر: "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وتابع جيروم: مثلت جائحة كورونا تهديدا مباشرا للأفراد فى مناطق الحروب، وإذا ما أخذنا سوريا واليمن كمثال فإننا سنرى أن سنوات النزاع خلقت بشرا مجهدين محملين بعبء مواجهة الفيروس المستجد.

وأضاف، أن نصف عقد من الحرب فى اليمن دمر نصف أنظمة الرعاية الصحية وكذلك سوريا، وجاء كورونا ليؤثر على الباقى، فيما قامت لجنة الصليب الأحمر بمساعد السجناء فى سوريا واليمن، وإنشاء مركز مجانى للعلاج بعدن.

وأضاف: بينما مصر متفردة ومعاندة ولا تشبه أى دولة أخرى، مستشهدا بمقولة: "لا شيء يشبهك فى العظمة والسمو يا مصر"، مؤكدا أن مصر أظهرت مواجهة كبيرة لمجابهة "كوفيد 19" وبدأت الآن مرحلة جديدة بتوزيع اللقاح وهو ما ندعمه، والآن أمامنا تحديات قريبة المدى ومن المهم أن نشير للسيطرة على هذا الفيروس، وانتشاره يظهر أنه لا أحد يحصل على الحماية، والوصول للمصل هو الحل، مطالبا الدول بالالتزام بالعدالة فى توزيع اللقاح.