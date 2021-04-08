وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا حول أنشطة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

وأضاف التقرير، فى بيان صحفى، أن هذا النداء بهدف دعم إنشاء معمل وطنى لأبحاث الأمراض المُعدية وتجهيزه وتزويده بالموارد البشرية والمادية المطلوبة لإجراء البحوث عالية الجودة، كما يهدف المعمل إلى بناء قدرات وطنية فى مجال الأمراض الوبائية والمعدية وإجراء الأبحاث الخاصة باللقاحات والتحاليل المتخصصة، ويتم حالياً تقييم المقترحات المُقدمة.
وأوضح التقرير، أن هناك نداءًا مفتوحًا جديدًا لتمويل "مركز تميز فى الحوكمة الحضرية القائمة على مشروعات عابرة الاختصاصات"، ويهدف إلى تطوير المناطق الحضرية الغير مُخططة من خلال التعاون بين الجامعات المصرية والمجتمع المحلى من أجل تطوير النماذج الاجتماعية والاقتصادية والرقمية، لإدارة وضبط النمو الحضرى فى مصر مع رسم خرائط باستخدام النماذج الرقمية.
وأشار التقرير إلى أنه تم الإعداد للنداء من خلال إعداد دراسة بناءًا على قواعد البيانات المتوفرة عن التخطيط العمرانى والمناطق العشوائية فى مصر، بمساعدة بنك المعرفة المصرى، وسيتم تلقى المقترحات حتى الرابع عشر من أبريل الجارى.
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