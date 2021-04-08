صور.. الخارجية تنظم جولة ميدانية للسفراء الأوروبيين فى العاصمة الإدارية

وشملت الجولة اطلاع السفراء على ما تم إنجازه من أعمال إنشائية ضخمة فى العاصمة، وما تم الانتهاء منه من أعمال تمهيدا لانتقال الحكومة بوزاراتها المختلفة إلى هناك.
وتضمنت الجولة زيارات إلى مدينة الثقافة والفنون وحى الأعمال والأبراج الإدارية بما فيها أعلى برج فى القارة الإفريقية، فضلا عن حى الوزارات بما فى ذلك جولة فى رئاسة مجلس الوزراء وحى البنوك وفندق الماسة وكاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم.
وقد استمع السفراء الأوروبيون إلى شرح مفصل من كبار مسؤولى شركة العاصمة الإدارية حول المخطط العام للمشروع والمرافق والخدمات الملحقة به ومراحل تطوره، بالإضافة إلى شرح مطول حول حى السفارات والتسهيلات والقواعد والإجراءات الخاصة بانتقال السفارات إلى العاصمة الجديدة.
وأبدى السفراء تقديرهم الكبير لحجم وسرعة ما تم إنجازه فى هذا المشروع الضخم والتطور الذى يشهده يوما بعد يوم وفى فترات وجيزة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم ترتيب الجولة بالتنسيق بين وزارة الخارجية وشركة العاصمة الإدارية الجديدة وصندوق تحيا مصر وفندق الماسة. وسوف تشهد المرحلة القادمة تنظيم جولات ميدانية مماثلة لسفراء باقى المجموعات الجغرافية المعتمدة فى مصر.
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