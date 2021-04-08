معلومات الوزراء ينشر تقريرا يسلط الضوء على ان مصر اصبحت نموذجا في...

اتبعت الدولة المصرية سياسات ناجحة وفعالة في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين، في ظل حرصها على التمسك بالاتفاقيات الدولية، حيث نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية. بالاضافة الى ان مصر نجحت في السيطرة على حدودها البرية والبحرية.

كما وضعت الدولة المصرية اطارا تشريعيا وطنيا لمكافحة تهريب المهاجرين، كما استضافت ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، بجانب التعامل معهم دون تمييز وادماجهم في المجتمع المصري. وعلاوة على ذلك، يستفيد اللاجئين من كافة الاحتياجات الاساسية والخدمات الاجتماعية الشبيهة بالمواطنين المصريين، وضمان حرية التنقل وعدم عزلهم في المخيمات او الماوى.

وفي هذا الاحيان نشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء المصري تقرير تضمن انفوجرافيا يسلط الضوء على ان مصر اصبحت نموذجا دوليا ناجحا في مكافحة الهجرة غير الشرعية وفي دعم اللاجئين، وسط اشادة دولية بمعالجة الدولة المصرية للملفيين.