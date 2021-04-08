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التعليم تنشر مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل من الصف الرابع الابتدائي وحتى...

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الخميس، 8 أبريل 2021 01:31 مـ

الأخبار الخميس، 8 أبريل 2021 12:37 مـ بتوقيت القاهرة 2021-04-08 12:37:23
دوت الخليج
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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