وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء بجولة بسوق دهب للتوعية بخطورة الاكياس البلاستيكة...

اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عام 2021 عام مدينة دهب بهدف تطوير المدينة و تطبيق مبادئ الادارة البيئية المتكاملة بالمحافظة و جعلها مدينة مستدامة صديقة للبيئة ، جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة ياسمين فؤاد لمحافظة جنوب سيناء لتفقد الاوضاع البيئية بالمحافظة و متابعة اعمال تطوير المحميات.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان اعلان عام 2021 عام مدينة دهب هو رسالة هامة " محليا وعالميا" لما تتميز به المدينة من مكانة عالمية مضيفه ان ما يحدث اليوم هو استكمالا لأعمال تنفيذ خطة الإدارة البيئية المتكاملة بمحافظة جنوب سيناء والتى بدأت بالتركيز على مدينة شرم الشيخ من خلال تطوير محمية رأس محمد و اطلاق حملة ايكو ايجيبت للسياحة البيئية و دمج المجتمع المحلى فى اعمال التطوير و هو ما انعكس بصورة او باخرى على الترويج للسياحة البيئية على الرغم من انتشار جائحة كوفيد 19.

و اشارت وزيرة البيئة الى ان تحقيق فكرة الاستدامة المالية للمحميات يساهم فى تطويرها ويعزز مفهوم المحمية و السياحة البيئية المستدامة مشددة على ان مدينة دهب هى مثل حقيقى لتحقيق فكرة السياحة البيئية و المستدامة لكونها منطقة فريدة من نوعها حيث ان مجتمعها المحلى يتميز بوعى كبير بما يميزه عن باقية المناطق الاخرى و يعطى ميزة نوعية للمدينة بالإضافة إلى وجود محمية ابو جالوم متاخمة لها والتي تحتاج الى تطوير و هو ما بدأنا العمل عليه و نحتاج الى التكاتف اكثر لاستكمال الأعمال خلال عام المدينة كذلك ان تنفيذ خطة بيئية بمدينة دهب سيؤثر بالإيجاب بالمحافظة وباقى المحافظات الاخرى ومنها على سبيل المثال ان الحد من استهلاك الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام و الإتجاه الى البدائل الصديقة للبيئة وهو ما اتجه اليه المجتمع المحلى فعلا بما يجعله نموذج لباقى المحافظات و خاصة مع تطبيق قانون المخلفات.

كما اكدت اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على أهمية حماية البيئة لمدينة دهب و التى يعد 43% من مساحتها محميات معربا عن تقديره لجهود الوزيرة بالمحافظة.

كما قامت وزيرة البيئة والمحافظ بجولة بسوق المدينة قامت خلالها الوزيرة بتوزيع اكياس متعددة الاستخدام على المحلات و توعية المواطنين بأهمية ذلك.

جديرا بالذكر ان جولة وزيرة البيئة بالمحافظة تتضمن تفقد المحميات و اعمال التطوير بها علاوة على اعلان خطة الادارة البيئية المتكاملة للمدينة مع مناقشة القضايا البيئية مع ممثلى المجتمع المدنى و المحلى.