/626317/تقبيل-الزوجة-وحبوب-تأخير-الدورة-الشهرية-فتاوى-أثارت-الجدل-قبل-رمضان

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ظهرت فتاوى عدة أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وغيرها من الأمور التي تصدرت ولزم الرد عليها بشكل ديني، حيث شرح عدد من مشايخ الدين بعض الأحكام والتي تخص الصيام ومعاملاته في الشهر الكريم.

تقبيل الزوجة في نهار رمضان

أمين الفتوى في دار الإفتاء، الشيخ محمود شلبي، أجاب على سؤال يتعلق بتقبيل الزوجة في "نهار رمضان"، وحكم ذلك في حالة حدوثه خلال الصيام في الشهر الكريم.

وأكد شلبي في إجابته أن تقبيل الزوجة خلال الصيام، يقع في سياق "المكروه".

وكلمة المكروه وفقًا لقسم الحكم الشرعي لدار الإفتاء، هو ما طلب الشرع الكف عنه طلبًا غير ملزم، بأن كان منهيًا عنه، واقترن النهي فقط، وعدم التحريم.

كفارة الإفطار في رمضان

وتحدث الأمين العام لدار الإفتاء، عن كفارة الإفطار عمدًا في شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن من يفطر في رمضان فعليه دفع كفارة 10 جنيه فقط، ككفارة، قائلًا:" فدية اليوم الواحد هذا العام 10 جنيه فقط".

استخراج الجثة من القبر

الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي، أكد أن استخراج الجثة من القبر يكون للضرورة أو للحاجة فقط.

وقالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز شرعًا التخلص من جثث المتوفين بفيروس كورونا بالحرق أو الإذابة خوفًا من انتقال العدوى للأصحاء لما فيه من إيذاء الميت وإهانته لأنه محترم بعد موته كاحترامه حال حياته، وحرمته بعد موته باقية.

وأضافت دار الإفتاء، أنه لما تقرر أن جثة المتوفي بكورونا لا يسمح بالتعامل معها إلا للخبراء المتدربين في مجال الأوبئة ليستخدموا معدات الحماية ووسائل الوقاية.

العبادة تمنع الإنسان من الفاحشة

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، أن العبادة مثل الصلاة أو الصوم أو الحج أو الزكاة، تمنع الإنسان من الفاحشة والمنكر، وأن هناك علاقة مباشرة لا تنفك بين الشعائر الدينية والأخلاق لأنها علاقة مترابطة ووثيقة.

أول أيام شهر رمضان

وتوقع خبراء الفلك، أن يتوافق أول أيام شهر رمضان، مع يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل 2021.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان، عند غروب الشمس يوم الأحد الموافق 11 أبريل، من خلال عدد 7 لجان متخصصة تنتشر في عدة أماكن متفرقة من مصر، أماكن مختارة بمعرفة الهيئة العامة للمساحة المصرية وأيضًا معهد الأرصاد، وتضم لجان استطلاع هلال شهر رمضان علماء شرعيين ومتخصصين في علم الفلك.

حبوب تأخير الدورة لصوم رمضان كاملًا

بينما قال الشيخ عويضة عثمان، إنه يجوز للمرأة أن تتعاطى أي شيء يؤخر نزول الحيض، حتى تتمكن من أداء العبادة كاملًا ما لم يثبت لذلك ضرر طبي.

وأكمل عثمان، أما أنه لو ثبت ضرر للمرأة لتعاطيها تلك الحبوب، فلا يجوز لها ذلك، مؤكدًا أن الأولى أن تقف المرأة مع مراد الله تبارك وتعالى فالحيض أمر كتبه الله على بنات آدم.