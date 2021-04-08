/626316/في-مجالات-الطاقة-تقارب-مصري-جديد-مع-بوركينا-فاسو

التقى السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي، سفير جمهورية مصر العربية في واجادوجو، "إسماعيل بشير وادراجو" وزير الطاقة والمناجم في بوركينا فاسو، حيث سلمه رسالة من نظيره المصري المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير الخولي عقب اللقاء بأنه تم تناول آفاق التعاون في مجالات الطاقة بين البلديّن، حيث أشاد الوزير البوركيني بالحضور المؤثر لعدد من الشركات المصرية في بلاده، ودعا المستثمرين المصريين للاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية والتعدين في بوركينا فاسو.

وأضاف الخولي أنه تم بحث إمكانية ترتيب زيارة للوزير "وادراجو" إلى مصر للوقوف علي الانجازات المصرية في قطاعات الطاقة والبترول والغاز والثروة المعدنية وبحث تكثيف مجالات التعاون.