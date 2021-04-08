/626318/أحمد-زيدان--مشروع-الدلتا-الجديدة-يستهدف-زراعة-مليون-فدان

أشاد النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بمشروع مستقبل مصر التابع للمشروع القومي “ الدلتا الجديدة”، والذي يستهدف زراعة مليون فدان، لتنمية الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد من المشروعات الاستثمارية الجاذبة، وذلك لوجودها على محوري الضبعة وروض الفرج، ومينائي الدخيلة والإسكندرية، ومطاري سفنكس وبرج العرب، مما يساهم فى سهولة عملية نقل المحاصيل الانتاجية والإنتاج النهائي لها.

أحمد زيدان: الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو تنمية القطاع الزراعي

وأكد النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع “ دوت الخليج”، على أن الدولة المصرية تسير نحو تنمية القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي الزراعية بخطوات كبيرة، واستغلال المساحات الصحراوية فى استصلاح وزراعة الأفدنة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية.

أحمد زيدان: الملف الزراعى من أهم الملفات التنموية

ولفت النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الزراعة هى التي يتم من خلالها تقييم الدول من الناحية الأقتصادية، مؤكدا على أن الملف الزراعي والصناعي من أهم الملفات التنموية، التي تسير القيادة السياسية نحوهما بخطوات ثابتة بما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

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وقال النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب ، أن مشروع مستقبل مصر من المشروعات التي تهدف إلى زيادة الاستثمار فى الزراعة وتوفير المحاصيل الزراعية مع وجود فائض للتصدير ، حيث أقامة مصر العديد من الاسواق الزراعية فى بعض دول العالم فضلا عن افنتتاح بعضها مؤخرا، مشيرا إلى أنةتوجيهات القيادة السياسية دائما تأتي فى سبيل النهوض بالقطاع الزراعي ، والاهتمام بالزراعة فى محافظات الصعيد من خلال استصلاح بعضها ومنح بعضها للشباب للعمل بها، مما يوفر لهم فرص عمل وحياة كريمة .

وتجدر الإشارة إلى ان الرئيس السيسي قد تفقد موسم الحصاد الزراعي “ مستقبل مصر “ التابع للمشروع القومي الدلتا الجديدة ، والذي يستهدف استصلاح وزراعة مليون فدان لتنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر حبتي الحدود الليبية.