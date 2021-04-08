/626323/قرار-جديد-من-كارتيرون-قبل-مباراة-المولودية

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأاول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعديل موعد المران الرئيسي للفريق غدا الجمعة، ليبدأ في الواحدة والنصف ظهرا بدلا من الحادية عشر ضباحا كما هو مقرر يوميا .

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق تونجيت السنغالي يوم السبت المقبل، على أرض استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم .

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ويعقد الفرنسي باتريس كارتيرون مؤتمرا صحفيا غدا باستاد القاهرة، للحديث عن المباراة وموقف الزمالك، وكيف سيولجه تونجيت السنغالي في الأمل الأخير للفارس الأبيض .

موعد مباراة الزمالك وتونجيت السنغالي

يستضيف فريق الزمالك نظيره تونجيت السنغالي، مساء بعد غد السبت الموافق 10 أبريل، في تمام الساعة السادسة مساءا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم .

أمل الزمالك الوحيد للصعود

وأمل الزمالك الوحيد للصعود إلى دور الثمانية هو الفوز على فريق تونجيت السنغالي بشرط فوز فريق الترجي التونسي على فريق مولودية الجزائر، وإلا يفشل الزمالك في الصعود من دور المجموعات .

قائمة الزمالك الأفريقية

ويلعب الزمالك هذا الموسم أفريقيا بقائمة تضم كلا من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمود عبد الرحيم «جنش» وسيد عطية وأحمد نادر السيد .

خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد السلام وحازم إمام وحمزة المثلوثي وأحمد عيد وحسام عبد المجيد .

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرزاق شيكابالا ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وإسلام جابر وحسين فيصل وأيمن حفني ويوسف إبراهيم "أوباما" وحسام أشرف .

خط الهحوم: مروان حمدي وحميد أحداد وأسامة فيصل .