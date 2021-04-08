/626324/مايا-مرسي-التاريخ-سيذكر-أن-امرأة-مصرية-قامت-بإدارة-ملف-الصحة-خلال-الجائحة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمراة، إن المؤسسات الدولية، أقرت بأن فيروس كورونا قادرعلى أن ينسف فرص المرأة، التي حصلت عليها خلال الفترات السابقة، فضلا عن الآثار السلبية من الناحية الاقتصادية الذي يتسبب فيها بالنسبة لهم.

“مؤتمر حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة”

جاء ذلك خلال مؤتمر “حقوق الإنسان... بناء عالم ما بعد الجائحة”، المنعقد بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم الخميس.

وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة، مايا مرسي:”مصر هى أول الدول التى تصدر ورقة سياسات في إطار التعامل مع المرأة في ظروف الجائحة”.

مايا مرسي: الاجراءات التى اتخذتها الدولة لدعم المرأة الأعلى فى المنطقة

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، إلى أن إطلاق المجلس القومي للمرأة لورقة السياسات من أجل دعم المرأة منذ تفشي الفيروس في مصر، والتي نالت المركز الأول في مساندة المرأة، مشيرة إلى أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصر لدعم المرأة كانت الأعلى في المنطقة.

ونوهت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى ترجمة الحكومة رسائل الرئيس بتمكين المرأة إيمانا بدورها، وما صاحب هذه الترجمة من قرارات أساسية، من بينها إعطاء المرأة الحامل إجازة خلال فترة حملها، وزيادة الدعم النقدي لهم ببرنامج تكافل وكرامة، وكثير من المميزات الأخرى.

وتابعت" سيذكر التاريخ أنه من قام بإدارة ملف الصحة أثناء الجائحة هي امرأة مصرية "، مقدمة التحية والتقدير لوزيرة الصحة والتي كانت على قدر من المسئولية.

وأكدت على دور الدولة المصرية من خلال المبادرات للتصدي للحائحة، والتي أدت إلى أن المرأة المصرية أصبحت تعيش أزهى عصورعا وذلك بفضل وجود إرادة سياسية داعمه للمرأة وتقدر مكانتها للمحتمع، وحققت مصر خطوات ثابته في مجال دعم وتمكين المرأة ولم تقف الجائحة عائق لتحقيق ذلك.

واكملت " على مدار الأعوام الاخيره اقرا قوانين تكفل حقوق المراة ، مستشهدة ببعضها" تجريم عدم الحصول الميراث، وتجريم ختان الاناث والتهرب من النفقة وقانون ذوي الاعاقة وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون الخدمة المدنية.

وارتفع نسبة تمكين المرأة في البرلمان، ليرتفع تمثيل. نصر في المجالس النيابية الى ٦٦ بعد أن كان ١٣٥ ، وجاءت الخطوة التاريخية وهي وصول النصر لمجلس الدولة والنيابة العامة