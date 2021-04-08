رئيس بعثة الدولية للهجرة: مصر دولة صديقة للمهاجرين.. وترحب بضيوفها منذ قرون

وأشار خلال مؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أنه لا يوجد معسكرات خاصة بالمهاجرين، بل مدمجون بالمجتمع وساهموا فيه منذ سنوات وبعضهم تزوجوا وأصبح لديهم أطفالا واستفادوا من الخطط الوطنية والبرامج التى تم إعطائها للمصريين.
وتابع دى بوك: "مصر دولة صديقة للمهاجرين، فهى معنية بتطبيق ذلك على المستوى الإقليمى، ويوجد العديد من الالتزامات التى شاركت بها مصر، فنحن نعمل مع المجلس القومى للمرأة لتخفيف معاناة هؤلاء المهاجرين، ونعمل مع المجلس المصرى لحقوق الإنسان، ونعمل على وضع أنظمة وقوانين تدعم حقوق المهاجرين".
وأضاف: "يوجد قوانين وطنية مصرية تدافع عن حقوق المهاجرين وهذه القوانين تعنى الجميع، وتشمل إساءة الاستخدام والعنف، ويمكن تقديم الدعم للمهاجرين، ووجدنا أن لهم الحق فى الالتحاق بالجامعات ولديهم القدرة على الاستفادة من مبادرة 100 مليون صحة ووضعهم فى الخطة الوطنية"، مشيرا إلى أنه رغم موقفهم إلا أن مصر تشملهم وتم دعم الغالبية بتقديم الطعام والمأوى.
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