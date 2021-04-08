جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز، أن الدولة المصرية اتبعت سياسات ناجحة وفعالة فى التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين، فى ظل حرصها على التمسك بالاتفاقيات الدولية، حيث نجحت فى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى أن مصر نجحت فى السيطرة على حدودها البرية والبحرية.

كما وضعت الدولة المصرية إطارا تشريعيا وطنيا لمكافحة تهريب المهاجرين، كما استضافت ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، بجانب التعامل معهم دون تمييز وإدماجهم فى المجتمع المصرى، وعلاوة على ذلك، يستفيد اللاجئين من الاحتياجات الأساسية والخدمات الاجتماعية الشبيهة بالمواطنين المصريين، وضمان حرية التنقل وعدم عزلهم فى المخيمات او الماوى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. مصر نموذج دولى ناجح فى محاربة الهجرة غير الشرعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.