تكريم الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بمركز الإبداع فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - كُرم القمص أنطونيوس غطاس، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ومدير مدرسة جيرار، وأيضًا جرى تكريم السيدة ميرفت برسوم وكيلة المدرسة، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.





جاء ذلك ضمن إطار حرص الدولة على تكريم الشخصيات، التى تلعب دورا مؤثرا فى جميع المجالات، والتى تمثل قدوة طيبة يُحتذى بها، خاصة مجال التربية والتعليم. ويأتى ذلك لإختيارهما من أكثر الشخصيات المؤثرة والمبدعة فى خدمة المجتمع لعام 2020، ولما بذلوه من جهود وعطاء لتحقيق أرفع النتائج على جميع المستويات، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات العامة.

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