عضو بالقومى لحقوق الإنسان: مصر حققت قدرا كبيرا من النجاح فى ذروة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف صلاح سلام، خلال كلمة له فى المؤتمر الذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، أن الدولة المصرية عملت على حماية كبار السن وذوى الأمراض المزمنة والأشخاص ذوى الإعاقة بالتطعيم أولا.

ولفت إلى أن التضامن والتعاون هو الطريق الوحيد الذى يمكن للعالم من خلاله أن يكافح التفشى، وأنه يجب أن يوحدنا ولا يفرقنا، مضيفا أن التقدم العلمى هو السبيل الأمثل لنكون فى الصدارة، وأنه من الأمور المستفادة تعزيز إجراءات الصحة والنظافة فى المؤسسات ودعم ومراقبة الحالة الصحية للموظفين.

ونوه صلاح سلام إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتى تحتوى فى مضمونها على الحق فى التعليم والصحة والسكن لها الأولوية والصدارة، متابعا: "ستظل جائحة كورونا تشكل عبئا على اقتصاديات الدول بدرجات متفاوتة وعلى الأنظمة الصحية والتى انهار بعضها حتى فى الدول المتقدمة ".

وذكر عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية استطاعت من خلال بعض الإجراءات تحقيق قدر كبير من النجاح فى وقت ذروة الجائحة، فى الحد من الآثار المترتبة على الجائحة والسير فى خطة متوازنة، مضيفة أن هذا عمل إنسانى ربما لم يطبق فى كثير من دول العالم.