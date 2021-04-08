بمشاركة 200 متطوع.. مصر الخير تطلق حملة إفطار صائم بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - وأعرب نائب محافظ الدقهلية، فى بيان له اليوم الخميس، عن سعادته بالمشاركة فى تدشين حملة إفطار صائم بمحافظة الدقهلية والمشاركة فى تعبئة الكراتين، مشيدًا بجهود مؤسسة مصر الخير باعتبارها أكبر مؤسسات المجتمع المدنى فى الوصول إلى المستحقين والأسر الأولى بالرعاية فى جميع المحافظات.

وقال الشيخ إن تواجد ممثلى الحكومة والمجتمع المدنى، يعكس مدى التعاون والتنسيق لتحسين حياة المواطنين، ورفع العبء عن كاهل المحتاجين، وتوفير جزء من متلطابتهم خلال شهر رمضان، مشيدًا بروح التكافل والتكامل والإخاء بين أفراد المجتمع والذى اعتاد عليه المصريون دائمًا، خصوصًا فى هذا الشهر الفضيل.

ووجه الشكر الى الجمعيات الشريكة والمتطوعين المشاركين فى الحملة وحماسهم المشرف وحرصهم على مساعدة الآخرين الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن مثل هذه الحملات الخيرية تعمل على تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا فى المناطق الأكثر فقرًا.

وأكد أن تعاون وتكاتف القطاع الحكومى، المدنى والخاص هو السبيل الوحيد لتحقيق عملية التنمية المنشودة، مشددًا على أن الحكومة لن تستطيع وحدها تلبية كل احتياجات، وهنا يبرز دور المجتمع المدنى، موجهًا الشكر لمؤسسة مصر الخير على جهودهم المبذولة فى المشاركة مع الحكومة لتقديم خدمات ومساعدات أفضل للمواطنين الأكثر احتياجًا.

وأوضح محسن المقاول مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة الدقهلية، أن تدشين حملة إفطار صائم بمحافظة الدقهلية تم بمشاركة أكثر من 30 جمعية أهلية و200 متطوع، موضحًا أن المرحلة الأولى من الحملة تتصمن توزيع أكثر من 16 ألفًا و600 كرتونة مواد غذائية على أسر المستحقة بمحافظة الدقهلية، لافتًا إلى أنه سيتم تغطية جميع مراكز محافظة الدقهلية البالغ عددها نحو 21 مركزًا.

وأضاف مدير مكتب مؤسسة مصر الخير أن التوزيع على المستحقين سوف يبدأ من غدا الجمعة، حتى تصل المواد الغذائية إلى كل أسرة مستحقة قبل بداية شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع كميات أخرى من الكراتين وملابس العيد خلال المرحلة الثانية والثالثة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان لتعم الفرحة بالشهر الكريم وعيد الفطر داخل منازل الأسر الأولى بالرعاية فى مختلف قرى ومراكز محافظة الدقهلية.

من جانبه، قال المهندس أحمد على مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير، إن مؤسسة مصر الخير انتهجت فكر جديد من خلال تعبئة كراتين المواد الغذائية داخل المحافظات التى يتم بها التوزيع بمشاركة المتطوعين والجمعيات الأهلية الشريكة.

وأوضح المدير التنفيذى للبرامج بمؤسسة مصر الخير، أن بند الكراتين الغذائية داخل حملة إفطار صائم لهذا العام تشمل 4 أنواع، أولهم كرتونة الخير، وتزن حوالى 12 كيلو من السلع الغذائية الأساسية بالإضافة دجاجة مجمدة، فيما يتمثل النوع الثانى فى كارت الإفطار، ويشمل مواد غذائية بقيمة 150 جنيها، وهذا المنتج يعتبر أحد أحدث منتجات حملة إفطار صائم، إذ يحقق التنمية الاقتصادية لصغار التجار فى جميع محافظات مصر، ويحق للمستحق الحصول على الكارت وصرفه من أى مكتب تموين بقيمة 150 جنيها أو صرفه من خلال فروع فورى، ويتمثل النوع الثالث فى قوافل الخير.

وأضاف أن النوع الأخير من بند الكراتين الغذائية يتمثل فى سند العائلة، يشمل أكثر من 70 كيلو مواد غذائية عبارة عن 5 كراتين مواد غذائية ساسية و10 علب لحم، و10 كيلو بطاطس، وكيلو تفاح و2 لتر عصير، إضافة إلى دعم نقدى يبلغ 200 جنيه.

وأشار إلى أن مصر الخير حرصت هذا العام على تطوير وتنوع منتجات حملة إفطار صائم وتطويرها وتوفير أكثر من بديل للخيم الرمضانية والتى كانت تعتبر من معالم الشهر الكريم، حرصًا على منع التجمعات أثناء توصيل المساعدات الغذائية للمستحقين من حملة إفطار صائم التى أطلقتها مؤسسة مصر الخير للعام التاسع على التوالى، بسبب فيروس كورونا، مضيفًا أنه سيتم توصيل كراتين المواد الغذائية إلى المستحقين فى منازلهم، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى بفيروس كورونا.

وأوضح أنه تم إلغاء محور الخيم الرمضانية، أيضا لمنع التجمعات والتكدسات، واستبدالها بأكثر من منتج كالوجبات الجافة وكارت الإفطار وسند العيلة.. وقال إن مؤسسة مصر الخير أطلقت أول قوافل الخير لمحافظات مصر تحمل أكثر من 1700 طن مواد غذائية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ونستعد لإطلاق ثانى قوافل الخير خلال الفترة القادمة على أن يتبعها ثالث القوافل خلال الشهر الكريم.

وأوضح أن الكراتين الغذائية تم تطويرها بشكل كبير بعد إضافة عناصر بروتينة لها سواء كانت دجاج او لحوم، موضحًا أنها تتضمن كل السلع الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها فى أى منزل، حيث تحتوى الكرتونة على 12 كيلو منتجات أساسية بالإضافة لمصدر بروتين، ويتم التوزيع من خلال المؤسسة أو يمكن للمتبرع استلام الكراتين وتوزيعها للمستحقين بمعرفته.

وقال إنه تم بدء العمل فى التجهيز لحملة إفطار صائم منذ شهر يناير الماضى، وتم مراجعة وتوسيع قاعدة المستحقين للتأكد من معايير الاستحقاق، للوصول لأكبر عدد من الأسر المستحقة، مؤكدًا أن مؤسسة مصر الخير تراعى كل الإجراءات لسلامة النقل والتخزين حتى تصل المساعدات الغذائية للمستحقين فى أفضل صورة وطبقًا لأعلى معايير للجودة.

وأشار الى أنه للمرة الأولى هذا العام يتم إطلاق كارت إفطار صائم بقيمة 150 جنيه، وهذا المنتج يعتبر أحد أحدث منتجات حملة إفطار صائم حيث يحقق التنمية الاقتصادية لصغار التجار فى جميع محافظات مصر، إذ يحق للمستحق الحصول على الكارت وصرفه من أى بقال تموين بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيمة 150 جنيهًا أو صرفه من خلال منافذ فورى، موضحًا أنه يمكن للمستفيد صرف ما يرغب من منتجات بشرط أن تكون غذائية لأن هناك أمانة ملقاه على عاتق المؤسسة.. إذ أن التبرعات موجهة لإفطار الصائمين، ولابد أن نحقق هدف المتبرع، والإفطار لا يكون إلا من خلال منتجات غذائية.

وأشار الى أن مؤسسة مصر تستهدف الوصول الى أحق مستحق فى أبعد نجع أو قرية فى مصر.. إذ تغطى الحملة كل محافظات الجمهورية، وبشكل خاص محافظات الصعيد، وخاصة الأسر الاولى بالرعاية، بالتعاون مع نحو 2000 جمعية شريكة.