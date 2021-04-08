ختام فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الافتراضى الأول بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شهدت جامعة الإسكندرية، اليوم، ختام فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الافتراضى الأول بعنوان "الرياضة والصحة أمن قومى عربى إفريقى" والذى نظمه قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية كلية التربية الرياضية للبنين، بالشراكة مع الأكاديمية البريطانية لعلوم وتكنولوجيا الرياضة بالمملكة المتحدة، وجامعة عبد الحميد مهرى قستنطينة 2 بالجزائر.





وقال الدكتور محمد عبد الحميد بلال، عميد كلية التربية الرياضية للبنين ورئيس المؤتمر، أن فعاليات المؤتمر تم بثها افتراضيا لمدة 3 أيام بواقع 30 ساعة علمية تناولت 20 فكرة بحثية حديثة ألقاها نحو 60 عالما من جامعات الإسكندرية، ومانشستر بالمملكة المتحدة، ومشاركين من "فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، كندا، أمريكا، السعودية، ليبيا، السودان، الأردن، تونس، الجزائر، المغرب".

ولفت بلال، إلى أن عدد المتابعين لجلسات المؤتمر على مدار الأيام الأربعة للمؤتمر، بلغ حوالى 1.010 مشاركين من تخصصات الإصابات الرياضية والتأهيل الحركى، التغذية الرياضية، تأهيل الأشخاص ذوى الاعاقة، المدربين، الرياضيين بالإضافة إلى أولياء أمور الرياضيين، والذى ترجمت أعماله من اللغة الانجليزية الى العربية لنقل المعرفة لجميع المشاركين.

من جانبه قال الدكتور عبد المنعم بدير، الرئيس الشرفى للمؤتمر وعميد الكلية الأسبق، أن المؤتمر لعب دورا كبيرا فى مد أواصر الصداقة بين الجامعات الإفريقية والعربية ومصر والتبادل العلمى والذى يحقق لمصر الريادة العلمية فى ظل التحول الرقمى والتعلم عن بعد.

وفى الختام أوصت اللجنة العلمية للمؤتمر، بتنظيم "اليوم الوطنى للرياضة والصحة الإفريقية العربية" مصر 2022 تنظمه كليات التربية الرياضية بإفريقيا والوطن العربى فى نفس الوقت، ووضع خطة أكاديمية تطبيقية لنشر ممارسة الرياضة من أجل الصحة عبر المبادرات الرئاسية.

كما تضمنت التوصيات تدريس مقررات مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا فى قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية باللغة الإنجليزية لمواكبة متطلبات سوق العمل لخريجى القسم فى تخصصات الاصابات الرياضية والتأهيل الحركى وفسيولوجيا الرياضة والصحة الرياضية.