صور.. اعتماد 47 مدرسة من جودة التعليم بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية فقد توزعت المدارس على الإدارات التعليمية الثمان بالمحافظة، كالتالى: 7 مدارس بإدارة المنتزه، و8 مدارس بإدارة شرق، و6 مدارس بإدارة وسط، و6 مدارس بإدارة الجمرك، و9 مدارس بإدارة غرب، و6 مدارس بإدارة العجمى، و2 مدرسة بإدارة العامرية، و3 مدارس بإدارة برج العرب. وهنأ الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إدارة الجودة ولجميع العاملين بمدارس المحافظة التى حصلت على الاعتماد تقديرًا لجهدهم المتميز والعمل الجاد فى تفعيل ممارسات الجودة والنهوض بالعملية التعليمية.

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