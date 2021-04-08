مطران الفيوم: تعليق صلوات القداسات فى جميع كنائس الإيبارشية بداية من الأحد

جدة - نرمين السيد - وجاءت التوجيهات كالتالى:

أولًا: تعليق صلوات القداسات فى جميع كنائس الإيبارشية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 11 أبريل وحتى إشعار آخر بعد إعادة تقييم الوضع الصحى.

ثانيًا : استمرار العمل بكافة التوجيهات المعلنة سابقًا فيما يخص الخدمات والأنشطة الكنسية.

ثالثًا: بالنسبة للفترة من جمعة ختام الصوم 23 أبريل وحتى قداس عيد القيامة المجيد سيكون الترتيب كما يلى:

1) تقتصر الصلاة على حضور الآباء الكهنة وعدد محدود من الأخوة الشمامسة بحد أقصى 7 شمامسة وبدون حضور شعبى.

2) تقليل فترة التواجد بالكنائس واختصار الألحان الكنسية بقدر الإمكان.

3) يمكن تعبئة زيت القنديل بمعرفة الآباء فى عبوات صغيرة وكذلك مياه اللقان والإحتفاظ بهما فى الكنائس واعطائهما للشعب عند طلبهما.

4) غير مسموح بزيارات الشعب للمدافن فى هذه الفترة ومايليها ما عدا (حالات الدفن - صلاة الجنازات للمنتقلين إثر الإصابة بفيروس كورونا).