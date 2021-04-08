وزير التنمية المحلية يستجيب لشكوى المواطنين القاطنين بالعقار رقم 12 المنطقة الأولي...

فى استجابة سريعة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لشكوى المواطنين القاطنين بالعقار رقم 12 المنطقة الأولي بمساكن شيراتون التابعة لحي النزهة بشأن وجود أحد المطاعم أسفل العقار و تسبب في نشوب حريق مما يهدد سلامة وحياة المواطنين من سكان العقار وسكان العقارات المجاورة وقد يؤدى لكارثة بالإضافة الى قيام المطعم ببعض المخالفات ومنها خاصة بالتراخيص و تعدي على أملاك الدولة.
وكلف اللواء محمود شعراوى على الفور الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بسرعة التحرك لحل المشكلة ، وقام نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية اللواء إبراهيم صابر بحملة لمعاينة الموقع على الطبيعة وتم غلق المطعم المذكور بالشكوى ورفع العداد الكهربائي مع إزالة التند والاشغالات فى المسافة الحرة بين العقارات والتي كان يستغلها المطعم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب المطعم وغلق المطعم .
وأشاد الأهالي من سكان العقار بسرعة تحرك وزارة التنمية المحلية و محافظة القاهرة وحل المشكلة .
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