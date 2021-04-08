المساحة: الثلاثاء المقبل أول أيام شهر رمضان فلكياً

كشف المهندس طارق جودة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بهيئة المساحة، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الثلاثاء القادم هو أول أيام شهر رمضان من عام 1442 هجريا .

وأوضح جودة، أنه طبقا لنتائج الحسابات الفلكية فإن هلال شهر رمضان لعام 1442 هجريا سيولد فلكيا يوم الإثنين 30 من شهر شعبان لعام 1442 الموافق 12 ابريل 2021 فى تمام الساعة 4 والدقيقة 32 صباحا بتوقيت مصر، وحيث أن الهلال سيولد فى اليوم التالى لغروب شمس يوم الرؤية فى جميع المدن المصرية فيستحيل معه رؤية هلال شهر رمضان يوم الرؤية 29 شعبان، ويكون يوم الإثنين 12 ابريل هو المتمم لشهر شعبان ويكون يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل هو أول شهر رمضان.

ونظرا لأن الحساب الفلكى فى تحديد بدايات الشهور الهجرية يمثل عاملاً مساعداً للجان الراصدة للأهلة حتى يتحقق حديث الرسول صل الله عليه وسلم لرؤية هلال شهر رمضان "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته" و تقوم اللجان المنتشرة فى المحافظات السبعة بإبلاغ نتائج الرؤية بعد نهاية الوقت المناسب للرؤية و التى تبنى عليها دار الإفتاء المصرية نتيجه إعلان رؤية هلال شهر رمضان 1442 فلكيا .

وأضاف جودة أن هناك جهود مشتركة بين عدة جهات لرصد الأهلة لإثبات الشهور القمرية ومن ضمنها هلال شهر رمضان من بينها الهيئة العامة للمساحة ودار الإفتاء والمعهد القومى للبحوث الفلكية والأزهر والأوقاف .

وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمساحة تشارك مع اللجان الشرعية لرؤية الأهلة و لأول مرة فى عام 2021 تم إضافة موقع جديد بالفيوم يضاف إلى اللجان الستة بمناطق "توشكى وقنا والسلوم والخارجة والغردقة سوهاج "الخاصة باستطلاع رؤية شهر رمضان باستخدام أحدث أجهزة الرصد ويتم إمداد اللجان بالمعلومات الخاصة بالهلال من خلال الحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة وذلك حتى يمكن التيسير على اللجان من إتمام عملية رؤية الهلال والتى تأتى نتائجها دقيقة وصحيحة على مر الأعوام.

وتضم اللجان ممثلين عن دار الافتاء، و الهيئة المصرية العامة للمساحة و المعهد القومى للبحوث الفلكية والجهات المعنية بالمحافظات التابعة.