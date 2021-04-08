/626328/رئيس-بعثة-الصليب-الأحمر-مصر-دولة-متفردة-ومعاندة-ولا-تشبه-أحد-في-مواجهة-كورونا

قال جيروم فونتانا، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة:” هناك العديد من المواطنين فقدوا عائلاتهم وفقدوا وظائفهم، خاصة فى المناطق التى تقع بها الحروب، حيث جاءتهم الجائحة تهديدًا كارثيًا، وسوريا واليمن مثال على ذلك.

مؤتمر حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة

جاء ذلك خلال مؤتمر :" حقوق الإنسان .. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وتابع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر:” خلفت الحروب التى استمرت لمدة عقد من الزمن فى اليمن، نسف أنظمة الرعاية الصحية وكذلك سوريا، وجاء كوفيد ليؤثرعلى الباقي فيما قامت لجنة الصليب الأحمر، بمساعد السجناء في سوريا وفي السمن، حتى تم إنشاء مركز مجاني في العلاج بعدن، بينما مصر متفردة ومعاندة ولا تشبه أي دولة أخرى، مستشهدًا ببيت الشعر “ لا شيء يشبهك في العظمة والسمو يا مصر”.

رئيس بعثة الصلبيب الأحمر يطالب الدول الالتزام العادل لتوزيع اللقاح

وأكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جيروم فونتانا، أن مصر أظهرت مواجهة كبيرة لمجابهة كوفيد ١،٩ وبدأت الآن مرحلة جديدة بتوزيع اللقاح وهو ما ندعمه، والآن أمامنا تحديات قريبة المدى ومن المهم أن نشير للسيطرة على هذا الفيروس وانتشاره، حيث يظهر أنه لا أحد يحصل على الحماية والوصول للمصل هو الحل، مطالبا الدول بالالتزام العدالة في توزيع اللقاح.