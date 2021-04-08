/626329/صور-مقررات-ومناهج-امتحان-أبريل-من-الصف-الرابع-الابتدائي-للثاني-الإعدادي

تابعت وزارة التربية والتعليم، دورها في متابعة احتياجات الطلاب، خلال المرحلة الحالية مع صعوبة الحضور للمدرسة، بسبب تفشي فيروس كورونا، ونشرت الوزارة، اليوم الخميس، نماذج مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي من خلال عدد من الجداول.

ونشرت الوزارة النماذج على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». التعليم الثانوي كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت إتاحة النماذج الاسترشادية للامتحانات الشهرية المجمعة بنظام الأسئلة الجديد للصفين الأول والثاني الثانوي على موقع الوزارة الرسمي. ويمكن للطلاب الاضطلاع على النماذج الاسترشادية وذلك من خلال الرابط التالي. اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رابط النماذج الاسترشادية للامتحانات الشهرية المجمعة للصفين الاول والثاني الثانوي. وقال شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :كما وعدنا أبناءنا الطلاب فإننا نقدم هنا الرابط لتحميل النماذج الاسترشادية للامتحانات الشهرية المجمعة بنظام الاسئلة الجديد للصفين الاول والثاني الثانوي. ويمكن تحميل النماذج الاسترشادية المجمعة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي عبر الرابط التالي : اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

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