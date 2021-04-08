ننشر الشروط والمزايا.. كل ما تريد معرفته للتقديم بمعهد معاوني الأمن بالداخلية

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أعلنت وزارة الداخلية، بدء قبول دفعة جديدة للراغبين في التقدم لاجتياز اختبارات قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن، وذلك من الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة.

الطلبات حتى 3 مايو بمعهد معاوني الأمن بالداخلية

تستمر المعاهد في تلقي طلبات التقديم، حتى 3 مايو المقبل، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً يوميًا، ما عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية.

حسن السمعة واجتياز الاختبارات بمعهد معاوني الأمن بالداخلية

اشترطت معاهد معاون الأمن في وزارة الداخلية، على الراغبين في الالتحاق بها لهذا العام، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، فضلًا عن استيفاء كافة الاختبارات المقررة.

واشترطت الداخلية، أن يستوفي المتقدم شروط اللياقة الصحية، وأن يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية.

كما شملت الشروط، أن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم، وأن لا يقل عرض الصدر عن 85 سم بالنسبة "للذكور"، وأن لا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.

وأن لا يكون مجندًا في القوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة في الشرطة، أو بأي جهات الدولة الأخرى، وأن لا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

وجاءت شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن بالداخلية كالتالي:

1.أن يكون المتقدم مصري ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية بغير طريق التجنس.

2.أن لا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق.

3. أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها

4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.

5.أن لا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

مزيا المتقدمين لمعهد معاوني الأمن

تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة، وقيمة ملابس التدريب للطلبة. يحصل الدارس في المعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة. الاستفادة من النظام العلاجي المجاني وفقاً لقواعد العلاج في هيئة الشرطة. يُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية. الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة .

مكان سحب الكراسات بمعهد معاوني الأمن بالداخلية