/626342/مع-اقتراب-شهر-رمضان-تعرف-على-أسعار-الخضار-والفاكهة-بالسوق

بشرى للمواطنين قبل ساعات قليلة من شهر رمضان المبارك، حيث شهدت اسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة في مصر اليوم الخميس 8 أبريل 2021، انخفاض طفيف في أسعار معظم الخضروات بعدما شهدت ارتفاعا ملحوظا، بالأمس الأربعاء.

موقع (دوت الخليج) ينشر أسعار الخضار بسعر الجملة في سوق العبور اليوم الخميس 8 أبريل 2021، ويضاف على تلك الأسعار من 4 إلى 6 حنيه للكيلو في أسواق التجزئة و محلات الخضار والفاكهة بمختلف المحافظات. أسعار الخضار في مصر سعر الطماطم من 1.25: 2.4 جنيه للكيلو سعر البطاطس من 1.25: 2.50 جنيه للكيلو سعر البصل من 1.5: 4.5 جنيه للكيلو سعر الكوسة من 2: 5.5 جنيه للكيلو سعر الجزر من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو سعر الفاصوليا من 5: 7 جنيه للكيلو سعر الباذنجان بلدي من 2: 5 جنيه للكيلو سعر الباذنجان رومي من 2: 4.5 جنيه للكيلو سعر الباذنجان ابيض من 2: 5.5 جنيه للكيلو سعر الفلفل رومي بلدي من 3: 6 جنيه للكيلو سعر الفلفل رومي صوب 5 سعر الفلفل حامى بلدي من 3: 6 جنيه للكيلو سعر الفلفل حامى صوب 4 جنيه للكيلو سعر الفلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) من 10: 16 جنيه للكيلو سعر الملوخية من 5: 7 جنيه للكيلو سعر الخيار صوب من 2.5: 5.5 جنيه للكيلو سعر الخيار بلدى من 2 : 5 جنيه للكيلو سعر الباميا من 30 إلى 35 جنيه للكيلو سعر البسلة من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو سعر السبانخ من 3 : 6 جنيه للكيلو سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو سعر الثوم من 5: 9 جنيه للكيلو سعر البنحر من 2: 4 جنيه للكيلو سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيه للكيلو سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيه للكيلو سعر خس الكابوتشى 5 لواحدة سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيه للواحدة سعر البروكلى 5 جنيه للواحدة سعر عيش الغراب ( الطبق 250 جم) 25 جنيه اسعار الفاكهة في مصر اليوم الخميس 8 أبريل سعر البرتقال ابو سرة من 4: 8 جنيه للكيلو سعر البرتقال صيفى من 2: 4 جنيه للكيلو سعر جريب فروت من 7: 10 جنيه للكيلو سعر اليوسفى من 4: 7 جنيه للكيلو سعر الليمون بلدى 6: 16 جنيه للكيلو سعر الليمون اضاليا 5 جنيه للكيلو سعر العنب المستورد اصفر 20 جنيه للكيلو سعر التفاح أمريكى ايطالى من 17: 23 جنيه للكيلو سعر التفاح جولدن من 13: 17 جنيه للكيلو سعر التفاح سورى لبنانى من 12: 14 جنيه للكيلو سعر البلح السيوى 20 جنيه للكيلو سعر بلح ثلاجة 6 جنيه للكيلو سعر بلح شامية من 6 : 8 جنيه للكيلو سعر بلح ابريمى من 4: 6 جنيه للكيلو سعر بلح مركابى من 5 إلى 11 جنيه للكيلو سعر البلح ابيض غزال من 7 : 17 جنيه سعر البلح الوردة من 8: 18 جنيه للكيلو سعر البلح البرتموته من 8: 18 جنيه للكيلو سعر البلح الاسوانى من 6: 14 جنيه للكيلو سعر البلح السكوتى من 8: 20 جنيه للكيلو سعر البلح الجنديلة من 8: 20 جنيه للكيلو سعر البلح قرن الغزال من 20: 30 جنيه للكيلو سعر الفراولة من 4: 7 جنيه للكيلو سعر الرمان من 7: 11 جنيه للكيلو سعر الجوافة من 4: 7 جنبه للكيلو سعر الكنتالوب من 3: 5 جنيه للكيلو سعر البطيخ 1 ( 8 :10 كيلو ) من 32: 40 جنيه للواحدة سعر البطيخ2( 6 :8 كيلو ) من 21: 28 جنيه للواحدة سعر البطيخ 3 ( 4 :6 كيلو ) من 12: 18 جنيه للواحدة سعر الخوخ البلدى عرايشى من 6: 9 جنيه للكيلو سعر الكمثرى المستوردة 25 جنيه للكيلو سعر الكيوى 26 جنيه للكيلو سعر الافوكادو من 30: 35 جنيه للكيلو سعر الموز البلدى من 5: 7 جنيه للكيلو يعر الموز المغربى من 6 إلى 9 جنيه للكيلو سعر الموز المستورد من 15 إلى 25 جنيه سعر المانجو مستورد سودانى 30 جنيه للكيلو سعر الأناناس 35 جنيه للكيلو

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