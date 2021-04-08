مدرب سيمبا: جايين نكسب الأأهلي على أرضه

أكد نادي سيمبا متصدر المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا على رغبته في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في مباراة الجولة السادسة والأخيرة.

وعلق المتحدث الرسمي لنادي سيمبا، الحاج مانارا، على المباراة المنتظرة، وقال في تصريحات النسخة الإفريقية: "نحن كفريق كبير نرغب في حصد اكبر عدد من النقاط حتي إذا كنا في اي مكان وهذا لن يتغير في مصر”.

وتابع: "الأهلي يريد أن خسارته مؤسفة ولكن سيمبا يريد أيضاً ان يثبت مكانته المباراة الأولي لقد فزمن على ملعبنا لم يكن صدفة، ولدينا ما يلزم لهزيمتهم مرة أخرى، ولما لا".

وأضاف في حديثة قائلاً: "لقد أستعدينا للمباراة بشكل جيد والمدرب اكد انا هناك بعض التغيرات في التشكيل ولكن لن يؤثر علينا”.

وأستكمل حديثة قائلاً: بالطبع تصدرنا المجموعة وأستطعنا ان نحصد عدد كبير من النقاط ولكن لدينا هدف آخر نلاحقه وهو الفوز خارج أرضنا في مصر على حامل اللقب".

وواصل: "في المرة الأخيرة التي كنا بها هنا تلقينا 5 أهداف، ولكن مباراة الغد مختلفة، نريد أن نبذل قصارى جهدنا ولا نخذل بلدنا وإثبات أنه بإمكاننا تحقيق نتيجة إيجابية في أي مكان".

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وأختتم حديثة: "منذ الخسارة بنتيجة 5/0 من عامين تعاقدنا مع لاعبين جدد وغيرنا الكثير في الفريق واصبحنا اكثر انسجام”.

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ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا سيمبا التنزاني: 13 نقطة

الأهلي المصري: 8 نقاط

فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط ويعقد موسيماني المدرب الفني للفريق إجتماع يتحدث عن مواجهة سيمبا التنزاني واستعدادات الفريق لها، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الخميس..

ويبدأ المؤتمر الصحفي لموسيماني وأحد لاعبي الأهلي في الثامنة ، وذلك على استاد الأهلي we السلام الذي يستضيف مباراة سيمبا التنزاني، المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل

وحسم الأهلي تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.

اخر مواجهات الأهلي

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق المريخ السوداني والتي انتهت بنتيجة 2/2.