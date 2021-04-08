/626327/حازم-إمام-أحمد-مجاهد-غاوي-مشاكل-ومن-الممكن-تعيين-حكم-إماراتي-للقمة

وقال حازم إمام فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم:” الأعلم سر اتحاد الكرة في تعين حكام مصرين اعلم ان لجنة الحكام لديها عدد كبير من التحكيم الهائل، ولكن ماصدقنا الامور هادية بين الناديين ، واى غلطة من الحكم المصرى سواء للأهلي أو الزمالك لن تنسى طيلة شهور طويلة ، فلماذا فهناك قرار مجلس وزراء بحكم أجنبى".

وتابع حديثة قائلاً:"إذا كان بسبب الكورونا سنتحدث مع الطيران فنحن بينا وبين الامارات شغال بينا وبينهم برحلات كثيرة يوميا ابعتوا هاتوا طاقم تحكيم إماراتى ، فيما إذا تحدثتوا عن الفار سوف يسهل االأمر على الحكم المصرى هقولكم فى مباريات كتير كان فيها أخطاء فى وجود الفار".

وأستكمل حديثة :" يارب الأهلى والزمالك يكونوا اتأهلوا لدور الثمانية ويدخلوا المباراة بدون أزمات لكن في رائي ان الحكام الأجانب أفضل حتي إذا اخطاء سيكون في وقتها وينتهي الوقت”.

وأضاف: الذي يفسد اللقاء هو حاله الطرد أو الغاء هدف ، هذه هى أهم الحالات الجدلية والفار يحلها وسيكون هناك طاقمين تم ترشيحهما لمباراتى القمة الأولى والثانية، وسنعلن عن الأطقم قبل المباراة بـ48 ساعة بعد خضوع الحكام للمسحات، والمرشحين للمباراة سنستبعدهم من أى مباراة قادمة طرفها الأهلى أو الزمالك.

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وواصل: الحكم المصرى طوال تحكيمه للأهلى والزمالك يتعرض للنقد، لكن الحكم المصرى حكم عادل وشريف، ولو لم يكن خلفك مسئول فى الجبلاية قادر على دعمك من المستحيل أن تتمكن من اتخاذ هذا القرار.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يستعد نادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك لمباراتهم المقبلة والتي من المقرر إقامتها يوم18 الجاري ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع ببطولة الدوري الممتاز.

و لم تحسم اللجنة الثلاثية موقفها الرسمي حتى الآن بشكل تعيين طاقما مصريا لإدارة القمة، في الوقت الذي تواجه فيه لجنة الحكام أزمة بسبب صعوبة استقدام طاقما من أوروبا، وذلك نتيجة ظروف الحجر الصحي، الخاصة بفيروس كورونا، وستشهد الأيام المقبلة الإعلان عن القرار النهائي سواء بإقامة اللقاء في موعده أو تأجيله.