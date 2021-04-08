صور..وفد قضائى من دولة جنوب السودان يزور مجلس النواب المصرى

/626334/صوروفد-قضائى-من-دولة-جنوب-السودان-يزور-مجلس-النواب-المصرى

استقبل مجلس النواب اليوم وفداً قضائياً من دولة جنوب السودان فى إطار البرنامج التدريبى الذى تنظمة وزارة العدل للأشقاء فى دولة جنوب السودان فى مجالات سن التشريعات وجرائم شبكة المعلومات والتعريف بحقوق الانسان ،تأكيداً للتعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة جنوب السودان.

و قام الوفد بجولة تفقدية داخل أروقة المجلس شملت المتحف والقاعة الرئيسية التى تشهد إنعقاد الجلسات العامة، واستمعوا إلى شرح حول تاريخ الحياة النيابية فى مصر، وتم التقاط عدداً من الصور التذكارية، وذلك برفقة السيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ،والنائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان

وفى ختام الجولة التقى الوفد الجنوب سودانى بالمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب فى مكتبه، حيث أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بتواجدهم داخل البرلمان المصرى أقدم مجلس تشريعى فى أفريقيا والعالم العربى، ومن جانبه تمنى لهم الأمين العام لمجلس النواب إقامة طيبة فى بلدهم الثانى مصر، مشيداً بقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات.

ويشهد الإسبوع المقبل مناقشات موسعة بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حول تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

يأتي ذلك وفق جدول أعمال مجلس النواب للإسبوع المقبل، حيث يوم الأحد ستشهد الجلسة عرض طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدمة من محمد سعد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية، و مجدي ملكوتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلي لسد العجز في بعض قطاعات الجهاز الإداري للدولة.

مناقشات الحساب الختامي بالبرلمان

وعلي مستوي تقارير اللجان تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشئون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 110 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29/12/2020.

ويوم الاثنين تشهد الجلسة مناقشة التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020 مع استمرار نظر مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصاديةعن السنة المالية 2019 / 2020. (وعددها 50 مشروعاً)، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2019 / 2020، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل(الديوان العام -مصلحةالخبراء-مصلحةالطبالشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019 / 2020.