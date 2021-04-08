/626335/المشدد-10-سنوات-عقاب-تاجر-هتك-عرض-طفلتين-في-عابدين

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، الستار، على قضية هتك طفلتين بمنطقة عابدين بالقاهرة، وقضت بمعاقبة تاجر بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بهتك عرض الطفلتين داخل محله.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغًا من والد طفلة أفاد فيه بتعرض ابنته لهتك عرض على يد تاجر داخل محله، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات وأقوال الطفلة، أن المتهم يمتلك محلًا فى منطقة عابدين، وفي يوم الواقعة قام باستدراج الطفلة المجني عليها إلى داخل محله بحجة بيع "حلوى" لها وتحسس مناطق حساسة من جسدها.

كما شهدت طفلة أخرى ضد المتهم، وهى ابنة شقيق والد المجنى عليها الأولى، وقالت إن نفس المتهم استدرجها إلى داخل محله وهتك عرضها.

على الفور تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية وعمل المحضر اللازم، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بإحالته للجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.