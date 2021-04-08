وفد قضائى من دولة جنوب السودان يزور مجلس النواب المصرى «صور»

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استقبل مجلس النواب، صباح اليوم، وفداً قضائياً من دولة جنوب السودان، فى إطار البرنامج التدريبى، الذى تنظمة وزارة العدل للأشقاء فى دولة جنوب السودان، فى مجالات سن التشريعات وجرائم شبكة المعلومات والتعريف بحقوق الانسان، تأكيداً للتعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة جنوب السودان.

وقام الوفد القضائي القادم من جنوب السودان، بجولة تفقدية داخل أروقة المجلس شملت المتحف والقاعة الرئيسية، التى تشهد إنعقاد الجلسات العامة، واستمعوا إلى شرح حول تاريخ الحياة النيابية فى مصر، وتم التقاط عدداً من الصور التذكارية، وذلك برفقة السيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والنائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

وفد قضائي من السودان فى زيارة إلى البرلمان

تأتى زيارة الوفد القضائي المقبل من جنوب السودان، للتأكيد على التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة جنوب السودان.

وفد جنوب السودان يعرب عن سعادته بالتواجد فى البرلمان

وفى ختام الجولة التقى الوفد الجنوب سودانى بالسيد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب فى مكتبه، حيث أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بتواجدهم داخل البرلمان المصرى أقدم مجلس تشريعى فى أفريقيا والعالم العربى، ومن جانبه تمنى لهم الأمين العام لمجلس النواب إقامة طيبة فى بلدهم الثانى مصر، مشيداً بقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات.

هذا وكان مجلس النواب، خلال الاسبوع الماضى، قد انعقدت لجانه النوعية، حيث ناقشت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجينى، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن عدد من الأزمات والمشاكل داخل دائرتهم.