صور..المستشار محمود عتمان آمين عام الشيوخ يستقبل وفد سوداني

/626337/صورالمستشار-محمود-عتمان-آمين-عام-الشيوخ-يستقبل-وفد-سوداني

استقبل المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ العميد جالفان أوبيبج كبير مدير الشئون القانونيه لجهاز الأمن الداخلى بجنوب السودان و الوفد المرافق له.

العلاقات المصرية السودانية

جاءت الزيارة فى إطار التعاون المشترك بين مصر و جنوب السودان فى مجال سن التشريعات و جرائم شبكة المعلومات و التعريف بحقوق الإنسان .

حضر اللقاء المستشار وديع حنا ناشد عضو المكتب الفنى لمعالي وزير العدل و المستشار محمد عجاج مستشار وزير العدل لشئون العلاقات العامة و المراسم و المستشار عمرو يسري نائب الامين العام.

يأتي ذلك بعدما استقبل مجلس النواب الوفد و قام الوفد بجولة تفقدية داخل أروقة المجلس شملت المتحف والقاعة الرئيسية التى تشهد إنعقاد الجلسات العامة، واستمعوا إلى شرح حول تاريخ الحياة النيابية فى مصر، وتم التقاط عدداً من الصور التذكارية، وذلك برفقة السيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ،والنائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

وفى ختام الجولة التقى الوفد الجنوب سودانى بالمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب فى مكتبه، حيث أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بتواجدهم داخل البرلمان المصرى أقدم مجلس تشريعى فى أفريقيا والعالم العربى، ومن جانبه تمنى لهم الأمين العام لمجلس النواب إقامة طيبة فى بلدهم الثانى مصر، مشيداً بقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات.