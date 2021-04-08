/626338/الهاربون-من-الكمامة-ضبط-12045-مواطن-خالفوا-تعليمات-كورونا

تواصل وزارة الداخلية، حملتها الصحية ضد الهاربين من ارتداء الكمامة، حيث أعلنت ضبط الآلاف ممن يخالفون تعليمات الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الداخلية في بيان، إنه تم ضبط 12045 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط 165 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 600مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وأضافت الداخلية :«وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس»كورونا«والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 12045شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 11975شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة ضد 70 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة» .

واستطرد البيان قائلا: «تم تحرير 600 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 165قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات 1189 أرجيلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة» .