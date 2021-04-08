/626340/صور-وفد-قضائي-من-دولة-جنوب-السودان- في-زيارة-لوزارة-شئون-المجالس-النيابية

استقبل اليوم المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وفد قضائي من دولة جنوب السودان الشقيق والذي يزور جمهورية مصر العربية في إطار برنامج تدريبي في مجالات سن التشريعات وجرائم شبكة المعلومات والتعريف بحقوق الانسان، حيث استهل الوزير كلمته بالترحيب بالوفد مشدداً على أصر التعاون الدائم مع دولة جنوب السودان الشقيق .

واستعرض للوفد اختصاص وزارة شئون المجالس النيابية باعتبارها الوزارة المعنية بتمثيل الحكومة لدي مجلسي النواب والشيوخ، كما تناول سيادته شرح آليه وضع مشروعات القوانين والدورة التي تمر بها بداية من إعدادها وحتى إصدارها.

واصطحب الوزير الوفد القضائي في جولة تفقدية لمبني مجلس النواب، تم خلالها زيارة متحف النواب والقاعة الرئيسية بالمجلس، كما تم إلقاء محاضرة للوفد حول التحول الرقمي التي تشهده البلاد ومردوده على التشريعات الوطنية، وذلك من جانب النائب/أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وتفقد الوفد مجلس الشيوخ وقاعاته بصحبة الأمين العام للمجلس.

وفي نهاية الزيارة أعرب الوزير عن شكره وسعادته بتلك الزيارة، راجياً تكرارها لما تمثله من دور في دعم العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة جنوب السودان.