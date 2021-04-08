سعفان من الفيوم: الدولة لن تترك أى عامل دون الرعاية والحماية اللازمة

جدة - نرمين السيد - وجاءت زيارة الوزير لمحافظة الفيوم، ليؤكد ما وعدت به الدولة المصرية، خلال زياراته المكوكية للمحافظات والتواجد وسط العمال بكل القطاعات للتعرف عن قرب عن كل المشاكل والإسراع فى تذليلها والمساعدة فى حلها مع الجهات المعنية المختلفة وتوفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتصنيفها وعمل قاعدة بيانات متكاملة وسليمة تمهيداً لتقديم الرعاية على أرض الواقع.

وفى هذا الإطار، سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، 4619 بوليصة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئى، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة ، وعلى أبو الحسن مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

والتقى الوزير ومحافظ الفيوم، العمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة، لمساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة، وسلما 208 عقود عمل لذوى الهمم، فضلا عن تسليم 112 شهادات إتمام 9 دورات تدريبية للجنسين مجانا، على مهن الخياطة والتفصيل، وكهرباء تركيبات وسباكة صحية بوحدة التدريب المتنقلة.

وقال وزير القوى العاملة فى كلمته للعمالة العائدة: "جئتكم اليوم فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات المعنية، لرعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة، وقد حرصت على التواجد معكم لكى أوفى بما تعهدنا به منذ شهور قليلة بتسليم وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية".

وأوضح الوزير أن وثيقة التأمين المقدمة لتلك الفئة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهى أساس الحماية التى تقدمها الدولة لأبنائها ، وليعلم كل منهم أن الدولة المصرية لن تترك أى عامل منهم إلا وستوفر له الرعاية والحماية اللازمة، مؤكدا أنه يجب على كل عامل أن يفتخر بمهنته التى تشملها العمالة غير المنتظمة، وأن يبادر بتسجيل المهنة فى بطاقة الرقم القومى له، حتى يتسنى تسجيله بقاعدة البيانات الوزارة.

وأكد الوزير أن العامل المصرى هو المعادلة الصعبة على مستوى عمال العالم كله، إذ أنه من أكفأ عمال العالم إذا ما توفرت له التسهيلات والقدرات اللازمة، ولا يقصر فى عمله إلا من تقصير وعجز داخل العمل نفسه سواء إداريا أو فنيا، وبالتالى يجب أن يكون فى الصفوف الأولى فى الدفاع عن وطنه ميراثه من أجدادهم واباؤهم، وميراثهم لأبنائهم وأحفادهم.

ومن جانبه، رحب المحافظ بالوزير والحضور وهنأهم بحلول شهر رمضان، مؤكدا حرص الدولة المصرية على دعم مواطنيها فى كل أرجاء الجمهورية وتوفير الرعاية اللازمة لهم، وتحركت تروس فى آلة واحدة كل جهات الدولة هدفها تحقيق الحياة الكريمة للمصريين والوصول لتقدم ذلك الوطن والتنمية المستهدفة فى أقرب وقت ممكن.

وشدد على أن الدولة فى الست سنوات الأخيرة حققت مزيدا من الإنجازات يمكن وصفها بالإعجاز الذى لا تقدر على تحقيقه أى دولة أخرى غيرها خصوصا فى ظل جائحة كورونا، مشددا على أن سبب هذا الإعجاز أبناء مصر الترس الرئيسى فى عجلة تنميتها المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية مستهدفة من الداخل والخارج من قبل العديد من المشككين والمغرضين من ورائهم دول أخرى تمولهم بالأفكار المسمومة، مشددا على ضرورة أن يكون عمال مصر خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية مأوانا وملاذنا الأول والأخير فى كل الأزمات والمحن.

واستعرض على أبو الحسن مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة ما قدمته المديرية من منح للعمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا والتى صرفت منحة القيادة السياسية لنحو 61.811 عاملا بواقع 500 جنيه لكل 30 مليونا و905 آلاف و500 جنيه ، وذلك حتى مايو 2020.

وأضاف مدير المديرية أن العمال المصريين هم الأيدى الخشنة التى يحبها الله ورسوله وهم أمل الوطن فى النهوض وتحقيق التنمية، وتقوم الدولة بتوفير الرعاية اللازمة لهم فى مختلف القطاعات وتحرص على ذلك وزارة القوى العاملة بمختلف مديرياتها فى المحافظات وشمولهم ضمن مظلة التأمين الاجتماعى والصحى.