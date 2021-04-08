الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية يكرم المركز الثقافى الفرنسيسكانى

جدة - نرمين السيد - كرم مركز الدراسات القبطية، بمكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، الأب ميلاد شحاتة والمركز الثقافى الفرنسيسكانى للدراسات القبطية، وذلك للجهود المبذولة ودوره الفعال فى دعم مركز الدراسات القبطية.





يأتى ذلك فى إطار احتفالية 10 سنوات من الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية "مستقبل الدراسات القبطية بمصر"، ببيت السنارى الأثرى بالسيدة زينب، بحضور نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، لتشجيع ودعم الدور الفعال للمركز الثقافى الفرنسيسكانى والمشاركة فى الاحتفال بالتكريم والفعالية، بالإضافة إلى حضور نخبة من الشخصيات المهمة.

تخللت الاحتفالية عدة كلمات مهمة، ومنها كلمة الدكتور لؤى سعيد مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، وكلمات افتتاحية لعدد من الهيئات والمؤسسات التى ساهمت فى دعم مركز الدراسات القبطية ومنها المركز الثقافى الفرنسيسكانى للدراسات القبطية ومديره الأب ميلاد شحاتة الذى قدم الشكر لمركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، متمنياً دوام التعاون وقدم التهنئة بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المركز، بالإضافة إلى كلمات العديد من الهيئات مثل الجمعية الدولية لعلماء القبطيات، وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار، ومعهد البحوث والدراسات القبطية بجامعة الإسكندرية، ومركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط، ومعهد الدراسات القبطية بالأنبا رويس بالعباسية.

وتلا الكلمات تكريم لعدد من أساتذة التخصص والشخصيات التى شاركت بدور بارز فى نشاط المركز منذ نشأته، ثم افتتاح معرض فنى للأيقونات القبطية، أيضا عدد من المحاضرات يلقيها نخبة من باحثى القبطيات فى مصر فى جلستين متتاليتين، من بينهم الأب ميلاد شحاتة مدير المركز الثقافى الفرنسيسكانى للدراسات القبطية، والأنبا مقار أسقف عام الشرقية والعاشر من رمضان وعضو مجلس إدارة المركز، والدكتور القس باسيليوس صبحى أستاذ تاريخ الطقوس بالكلية الإكليريكية فى القاهرة، والقمص يوسف الحومى أستاذ تاريخ الطقوس بمعهد الألحان بالزقازيق، والدكتور رامى عطا أستاذ الإعلام المساعد بقسم الصحافة بأكاديمية الشروق.