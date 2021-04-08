دير مارمينا بمريوط يعتذر عن استقبال الزائرين بداية من 24 أبريل

جدة - نرمين السيد - أعلن دير مارمينا بمريوط غرب الإسكندرية، اعتذاره عن استقبال الزائرين من مختلف الفئات، وذلك بدءا من يوم السبت 24 أبريل وحتى الثلاثاء 4 مايو.



جدة - نرمين السيد - أعلن دير مارمينا بمريوط غرب الإسكندرية، اعتذاره عن استقبال الزائرين من مختلف الفئات، وذلك بدءا من يوم السبت 24 أبريل وحتى الثلاثاء 4 مايو. وأكد الأنبا كيرلس افا مينا رئيس الدير، فى بيان صحفى، أنه لا توجد أى استثناءات، وذلك نظرا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

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