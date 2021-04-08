صور.. وزير الشؤون النيابية يستقبل وفدا من جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، اليوم الخميس، وفد قضائى من دولة جنوب السودان، والذى يزور جمهورية مصر العربية، فى إطار برنامج تدريبى فى مجالات سن التشريعات وجرائم شبكة المعلومات والتعريف بحقوق الإنسان.





واستهل وزير شؤون المجالس النيابية كلمته بالترحيب بالوفد، مشددًا على أصر التعاون الدائم مع دولة جنوب السودان الشقيق. واستعرض للوفد اختصاص وزارة شئون المجالس النيابية باعتبارها الوزارة المعنية بتمثيل الحكومة لدى مجلسى النواب والشيوخ، كما تناول شرح آليه وضع مشروعات القوانين والدورة التى تمر بها بداية من إعدادها وحتى إصدارها. واصطحب الوزير الوفد القضائى فى جولة تفقدية لمبنى مجلس النواب، تم خلالها زيارة متحف النواب والقاعة الرئيسية بالمجلس، كما تم إلقاء محاضرة للوفد حول التحول الرقمى التى تشهده البلاد ومردوده على التشريعات الوطنية، من جانب النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وتفقد الوفد مجلس الشيوخ وقاعاته بصحبة الأمين العام للمجلس. وفى نهاية الزيارة أعرب الوزير عن شكره وسعادته بتلك الزيارة، راجيًا تكرارها لما تمثله من دور فى دعم العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة جنوب السودان.

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