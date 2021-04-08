العليا لحقوق الإنسان تصدر تقريرا عن إنجازات الدولة خلال الربع الأول من 2021

جدة - نرمين السيد - أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، العدد الأول لدورية إنجازات حقوق الإنسان، والذى يستعرض الجهود التى بذلتها مؤسسات الدولة خلال الربع الأول من عام 2021 فى مجالات تعزيز حقوق المرأة، الحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها، حقوق الطفل، الحق فى الصحة، الحق فى العمل، الحق فى الضمان الاجتماعي، الحق فى السكن اللائق، ومعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين.





وذلك فى ضوء حرص الأمانة على إصدار تقارير ربع سنوية تتناول أبرز الإنجازات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، بالإضافة إلى جهود تعزيز بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والمبادرات المصرية فى الإطار متعدد الأطراف فى مجال حقوق الإنسان. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أُنشئِت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2.396 الصادر فى 14 نوفمبر سنة 2018، وتختص بإعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر. ويأتى إنشاء اللجنة العليا كإضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان فى الدولة، كما يعكس وجود إرادة سياسية عازمة على تنفيذ التزامات مصر فى مجال حقوق الإنسان، إذ أن الدولة لديها قناعة تامة بأن حقوق الإنسان تعد مكونًا مهما فى "إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".

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