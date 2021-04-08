وزير النقل و محافظ الشرقية يتفقدان محطتي قطارات منيا القمح والزقازيق

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل يرافقه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محطة سكة حديد منيا القمح لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تحديث نظام الإشعارات على محوري بنها – الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد - أبو كبير ، وذلك في إطار زيارته لمحافظة الشرقية.

إستمع الوزير والمحافظ لشرح تفصيلي عن معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع تحديث نظام الإشارات وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من توريد مهمات نظم الطاقة والإتصالات و 80 % من مهمات نظام الإشارات لجميع محطات المشروع ، كما وصلت نسبة الإنجاز في أعمال المباني المدنية 72 % وتم البدء في أعمال التركيبات الخارجية بالتوازي مع أعمال تجديد السكة في منيا القمح والشبانات وجاري التنسيق في القنطرة والكاب بهدف تطوير نظام الإشارات إلى نظام إرتباط إلكتروني.

أكد وزير النقل على إزالة المعوقات أمام تنفيذ مشروع تحديث الإشارات وسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية ، وكذا الإنتهاء من دهان العلامات المضيئة ، قائلاً أن الدولة قامت بوضع خطة قومية لتطوير المزلقانات على مستوى المحافظة ومنها مزلقان منيا القمح لتعمل بالنظام الإلكتروني بدلاً من النظام اليدوي .

تفقد الوزير والمحافظ غرفة المحولات والإشارات والكهرباء والإتصالات والتحكم في الإشارات ، وذلك للإطمئنان على طريقة العمل وعلاج الملاحظات التي تم رصدها مسبقاً ، مشدداً على ضرورة الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتطوير السكة الحديد والمزلقانات.

أكد وزير النقل على ضرورة ضغط مواعيد القطارات لإتاحة الفرصة للشركات المسؤله عن التطوير وإنهاء الأعمال حتى يستطيع المواطن الإستفادة على المدى الطويل ، مشدداً على تكثيف ساعات العمل وزيادة النوبتجيات للإنتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت ممكن.

إنتقل وزير النقل ومحافظ الشرقية لتفقد محطة الزقازيق وحرصا على التوجه لمنافذ تقديم التذاكر للإطمئنان على مستوى الخدمة والتعرف على آلية حصول المواطن على التذكرة اللازمة لإستخدام القطار ، وبسؤال موظف شباك التذاكر عن إمكانية إسترجاع التذكرة المحجوزة سابقاً فأجاب بالرفض ، ليصدر الوزير تعليمات بقبول التذكرة تجنباً لبيعها في السوق السوداء وإبتزاز المواطنين ، وقال مهمتنا هي إرضاء المواطن وتقديم أفضل الخدمات له .

ومن جانبه أشاد محافظ الشرقية بأعمال التطوير التي، تشهدها المحافظة لتطوير المزلقانات وخطوط السكك الحديدية ، والعمل بالنظام الإلكتروني بدلاً من النظام اليدوي لتقليل الحوادث والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لراكبي القطار .

كما نوه المحافظ أنه جاري رفع كفاءة وازدواج طريق الزقازيق – أبو كبير بتكلفة 300 مليون جنيه كمرحلة أولي وكذلك ازدواج المسافة من فاقوس وحتي أبو كبير بطول 10 كم وبتكلفة 70 مليون جنية ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال شهر يونيه 2021 وذلك لتخفيف الضغط على الطرق الداخلية وتنشيط حركة التجارة والمساهمة في تحقيق اعلي معدلات الراحة والأمان لسائقي السيارات وكذلك سرعة وسهولة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج الي أماكن التوزيع لزيادة الناتج المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

بالإضافة إلى طريق الزقازيق السنبلاوين الحر بطول 37.5 كم وبتكلفة 812 مليون و900 ألف جنيه ليمثل محورا مروريا جديدا يربط بين محافظة القاهرة / بلبيس / الزقازيق / السنبلاوين بطريق حر ويعمل علي توفير الوقت والجهد أمام المسافرين .

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات وتقديم أفضل الخدمات لهم.