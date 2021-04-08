- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر أول يوم رمضان 2021 وعدد ساعات الصوم والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - إن الكثير من المسلمين في كل العالم ينتظرون الوقت الذي يتحدد فيه موعد أول يوم رمضان، وطبقاً للمعهد القومي للبحوث الفلكية، حدد يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/13 م والموافق أيضاً 1442/9/2 هـ هو أول يوم من شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا بكل الخير والبركات، وستكون عدد أيام شهر رمضان طبقاً للحسابات الفلكية 30 يوم، وينتهي شهر رمضان في يوم الأربعاء الموافق 2021/5/12 م والموافق أيضاً 1442/10/1 هـ.
ومن المتعارف عليه أنه في شهر رمضان الكريم تتجمع العائلة علي سفرة واحدة لكي تفطر مع بعضها، ويستمتعوا بأجواء رمضانية جميلة، والقيام بصلاة الترويح في المساجد، وقضاء سهرة الليل مع الأهل والأصحاب، ومشاهدة المسلسلات الرمضانية، ودعونا الآن نتناقش في بعض التفاصيل حول عدد ساعات الصوم، ومواعيد الصلاة، وأيضاً شروط الصلاة بالمساجد.
أول يوم رمضان 2021 في مصر
إن صيام أول يوم رمضان يبدأ من يوم الإثنين الموافق 2021/4/12 م في الفجر حتي يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/13 م عند أذان المغرب، مما يعني عدد ساعات الصوم أثناء شهر رمضان حوالي 14 ساعة و41 دقيقة، وسوف تزداد كلما تقدمنا في شهر رمضان.
وكما نعرف جميعاً أن مواعيد صلاة الفجر تختلف بين المحافظات بفارق دقائق قليلة، فصلاة الفجر بتوقيت القاهرة تكون 4:01 صباحاً، وصلاة الفجر في الإسكندرية 4:04 صباحاً أي الفرق بينهم 3 دقائق فقط، أيضاً موعد أذان المغرب يختلف بين محافظات مصر، فيكون أذان المغرب بتوقيت القاهرة 6:21 مساءً، وأذان المغرب في الإسكندرية 6:27 مساءً.
يرجي في هذه الأيام اتباع الإجراءات الاحترازية في داخل منازلنا وخارجها لحماية أنفسنا وعائلتنا من انتشار فيروس كورونا المستجد.
شروط الصلاة بالمساجد خلال شهر رمضان
أوضحت وزارة الأوقاف في مصر أنه سيتم فتح المساجد خلال شهر رمضان لكن لابد من أتباع الشروط التالية وهي:-
- أن يتم فتح المساجد وبدء الاستعداد للصلاة قبلها بعشر دقائق فقط وغلق المسجد بعد انتهاء الصلاة بعشر دقائق.
- لم يتم فتح دورات المياه الخاصة بالمسجد.
- لم يتم عمل موائد للإفطار الجماعي حرصاً علي عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.
- لم يسمح بالاعتكاف داخل المسجد سواء كان المسجد صغير أو كبير.
- استمرار إغلاق قاعات المناسبات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول يوم رمضان 2021 وعدد ساعات الصوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.