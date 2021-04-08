انت الان تتابع تفاصيل خبر أول يوم رمضان 2021 وعدد ساعات الصوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - إن الكثير من المسلمين في كل العالم ينتظرون الوقت الذي يتحدد فيه موعد أول يوم رمضان، وطبقاً للمعهد القومي للبحوث الفلكية، حدد يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/13 م والموافق أيضاً 1442/9/2 هـ هو أول يوم من شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا بكل الخير والبركات، وستكون عدد أيام شهر رمضان طبقاً للحسابات الفلكية 30 يوم، وينتهي شهر رمضان في يوم الأربعاء الموافق 2021/5/12 م والموافق أيضاً 1442/10/1 هـ.

ومن المتعارف عليه أنه في شهر رمضان الكريم تتجمع العائلة علي سفرة واحدة لكي تفطر مع بعضها، ويستمتعوا بأجواء رمضانية جميلة، والقيام بصلاة الترويح في المساجد، وقضاء سهرة الليل مع الأهل والأصحاب، ومشاهدة المسلسلات الرمضانية، ودعونا الآن نتناقش في بعض التفاصيل حول عدد ساعات الصوم، ومواعيد الصلاة، وأيضاً شروط الصلاة بالمساجد.

أول يوم رمضان 2021 في مصر

إن صيام أول يوم رمضان يبدأ من يوم الإثنين الموافق 2021/4/12 م في الفجر حتي يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/13 م عند أذان المغرب، مما يعني عدد ساعات الصوم أثناء شهر رمضان حوالي 14 ساعة و41 دقيقة، وسوف تزداد كلما تقدمنا في شهر رمضان.

وكما نعرف جميعاً أن مواعيد صلاة الفجر تختلف بين المحافظات بفارق دقائق قليلة، فصلاة الفجر بتوقيت القاهرة تكون 4:01 صباحاً، وصلاة الفجر في الإسكندرية 4:04 صباحاً أي الفرق بينهم 3 دقائق فقط، أيضاً موعد أذان المغرب يختلف بين محافظات مصر، فيكون أذان المغرب بتوقيت القاهرة 6:21 مساءً، وأذان المغرب في الإسكندرية 6:27 مساءً.

يرجي في هذه الأيام اتباع الإجراءات الاحترازية في داخل منازلنا وخارجها لحماية أنفسنا وعائلتنا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

شروط الصلاة بالمساجد خلال شهر رمضان

أوضحت وزارة الأوقاف في مصر أنه سيتم فتح المساجد خلال شهر رمضان لكن لابد من أتباع الشروط التالية وهي:-