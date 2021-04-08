خاص لـ «دوت الخليج»: إيقاف ربيع ياسين وثنائي الأهلي والزمالك بسبب منتخب الشباب

/626333/خاص-لـ-تحيا-مصر-إيقاف-ربيع-ياسين-وثنائي-الأهلي-والزمالك-بسبب-منتخب-الشباب

مازال البحث والتحقيق مستمر على أزمة منتخب مصر للشباب بعد الإنسحاب من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاما.

وبدأت الأزمة بسفر بعثة المنتخب إلي تونس للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا، ولكن ذهبت البعثة قبل ميعاد السفر بأسبوع، وهو ما زاد الإصابة بفيروس كورونا لمعظم لاعبي منتخب مصر ووصل العدد إلي 15 إصابة.

وكان من المفترض أن يتواجد جمال محمد علي، عضو اللجنة الخماسية كرئيسا للبعثة ولكن ذهب بعدها بعدة أيام، ولم يتمكن المنتخب من المشاركة في المباريات بسبب عدم تواجد العدد القانوني للاعبين داخل الملعب.

وكان ربيع ياسين رحل عن صفوف المنتخب بسبب إتهامات من جانب المسئولين وخرج ودافع عن نفسه في هذه الأزمة ورد بالدلائل والحقائق على وجود قصور من جانب المسئولين وطبيب المنتخب.

وبعد مجيء اللجنة الثلاثية كان هناك إجتماعات مطولة بشأن وضع العقوبات المحددة لهذا الأمر.

وينفرد موقع دوت الخليج بالعقوبات الموقعة على أحداث هذه الأزمة والتي سيتم الكشف عنها خلال الفترة القادمة:

-سيتم منع ربيع ياسين مدرب المنتخب السابق من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 6 أشهر مع تغريمة مبلغ 200 ألف جنية.

-تغريم ثنائي الأهلي والزمالك، حسام أشرف والعربي بدر مبلغ 20 ألف جنية لكل لاعب منهم.

-منع وليد منظور طبيب منتخب الشباب من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 3 أشهر مع تغريمة مبلغ 100 ألف جنية.

بالأرقام والحقائق.. «المظلوم» ربيع ياسين

يعتبر ربيع ياسين من أهم لاعبي الجانب الأيسر في تاريخ كرة القدم المصرية عبر التاريخ، وحقق العديد من الإنجازات عندما كان لاعبا ولم تتوقف مسيرة عن هذا الحد، ولكن تواصلت عبر منتخبات مصر المختلفة في مراحل الناشئين والشباب.

عمر ربيع ياسين

ولكن برغم هذه النجاحات إلا أن ربيع ياسين لم يأخذ الحق الكافي من التقدير خلال مسيرته التدريبية سواء داخل النادي الأهلي أو منتخب مصر، وذلك بسبب عدم ظهوره بشكل كافي عبر القنوات التليفزيونية.

ربيع ياسين

ما يميز ربيع ياسين هو التفاني في العمل وعدم انتظار رد الجميل لأنه يحب دائما الرد داخل الملعب، وانتظار المناصب التدريبية مع المنتخبات دون طلب لأنه يرى ما يحدث داخل المناصب التدريبية في منتخب مصر والصعود لتولى المنتخب الأول مثل حسن شحاتة وشوقي غريب.

منتخب مصر للشباب

ورحل ربيع ياسين عن منتخب مصر للشباب خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الفشل في لعب تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال الشباب بسبب تعرض عدد كبير من اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا، ليتم التضحية بالمدرب بسبب سوء الإدارة من جانب مسئولي المنتخب.