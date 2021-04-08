/626343/القضايا-الاجتماعية-تحتل-الصدارة-في-قائمة-مسلسلات-رمضان-2021-على-CBC

تسيطر القضايا الاجتماعية على قائمة مسلسلات رمضان هذا العام على قناة CBC لتعرض أفضل باقة من المسلسلات الدرامية لتلبي اختيارات وتفضيلات الجمهور المختلفة.

دوت الخليج يكشف قائمة مسلسلات رمضان 2021 التي سنتطرق لها خلال السطور القادمة.

حرب أهلية

مسلسل حرب أهلية بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة وسينتيا خليفة، ومايان السيد، ورشدى الشامى، وبرلتنى فؤاد، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.

تجسد يسرا في العمل شخصية تدعى "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجأت.

ضد الكسر

مسلسل ضد الكسر للفنانة نيلي كريم ويشارك في بطولته محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب.

يعتبر مسلسل ضد الكسر من إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.

اللي مالوش كبير

تخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني مع زوجها أحمد العوضي بعد نجاحهم الملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

المسلسل من بطولة خالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.

كل ما نفترق

مسلسل كل ما نفترق بطولة الفنانة ريهام حجاج ويشاركها في البطولة العديد من الفنانيين الكبار، منهم عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وأيتن عامر وأحمد فهمى وسيد رجب ومحمد الشرنوبى، وقصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، ومن إخراج كريم العدل.

القاهرة كابول

مسلسل سياسي اجتماعي بطولة طارق لطفي مع حنان مطاوع، ونبيل الحلفاوى، وشيرين، حسنى شتا، وكريم سرور، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

ويجسد طارق لطفي من خلاله شخصية إرهابي له أفكار ومعتقدات يؤمن بها، شخصية مركبة وصعبة، تواجه ضابط الأمن الوطني الذي يجسده الفنان خالد الصاوي.