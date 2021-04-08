/626346/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-الأهلي-أمام-فرق-تنزانيا

يستعد فريق الأهلي لمباراته غداً الجمعة امام نادي سيمبا التنزاني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعه التاسعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة إفريقيا، على ملعب السلام.

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وفي هذا السياق لم تحقق أندية تنزانيا أي فوز على الأندية المصرية في القاهرة بعد أن خاضت 23 مباراة من قبل خسرت 21 مرة وتعادلت مرتين وأحرزت أندية مصر 59 هدفا، بينما أحرزت أندية تنزانيا 5 أهداف فقط.

الأهلى وأندية تنزانيا

ويملك الأهلي سجلاً تاريخياً مميز أمام أندية تنزانيا بالقاهرة بعد أن لعب 9 مباريات حقق الفوز فيها جميعاً.

يأتى فريق يانج أريكانز على رأس الفرق التنزانية التى تألق امامها صاحب الأرض، كانت بداية المباريات أمام يانج أفريكانز في دور الـ 16 لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري وفاز الأهلي 5-0.

لعب أيضا أمام يانج أفريكانز في دور الـ 32 من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري 1988، وفاز الأحمر 4-0.

واصل الأهلى الأنتصارات في دور الـ 32 من دوري الأبطال 2009 وفاز الأهلي 3-0، ونفس الفريق يانج أفريكانز في دور الـ 32 من دوري الأبطال 2014 وفاز الاهلي 1-0، ثم بدور الـ 16 من دوري الأبطال 2016، وفاز الأهلي 2-1.

واصل الأهلى التألق أمام فريق ماجي ماجي في دور الـ 32 من دوري الأبطال 1998 وفاز الأحمر 2-0 الأهلى وسيمبا التنزانى في مصر

بعيدا لعب الأهلى أمام سيمبا في دور الـ 16 من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 1985، وفاز الأهلي بنتيجة 2- 0 .

وفي الثاني عشر من فبراير 2019 ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دور مجموعات دوري الأبطال، وانتهت المواجهة التي أقيمت على الملعب الوطني بدار السلام بخسارة الأهلي بهدف دون رد.

وفي دور الـ 32 من دورى أبطال أفريقيا 2019 على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، كانت مواجهة مليئة بالأهداف للأحمر حيث فاز الأهلي 5-0 ، افتتح عمرو السولية أهداف الفريق وأضاف علي معلول الهدف الثاني، وسجل جونيور أجايي الهدف الثالث، ونجح كريم وليد نيدفيد في تسجيل الهدفين الرابع والخامس.

ترتيب مجموعة الأهلى

وجاءت مجموعة الأهلي كالأتي: سيمبا التنزاني: 13 نقطة وتأهل اول المجموعة الأهلي المصري: 8 نقاط وتأهل ثانى المجموعة فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط. المريخ السوداني: 4 نقاط .

اخر مواجهات الأهلي

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق المريخ السوداني والتي انتهت بنتيجة 2/2.