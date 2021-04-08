موسم مسلسلات أبناء الفنانين.. هل للمحسوبية دور فى دراما رمضان؟

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ينطلق الماراثون الدرامي الرمضاني على غرار الأمثال الشعبية القديمة "ابن الوز عوام" و "اللي خلف مماتش" ليجسدها أبناء الفنانين ويأكدوا معناها بفنهم الجميل، فمشاهدهم وأعمالهم تؤكد لنا توارث الجينات الفنية والأداء التمثيلي، فضلًا عن الصوت في بعض الأحيان.

دوت الخليج يرصد أعمال أبناء نجوم الفن وتفاصيلها في رمضان المقبل، منهم فقدوا والدهم، ومنهم من يخوض التجربة التمثيلية للمرة الأولى.

أحمد خالد صالح

يشارك الفنان أحمد خالد صالح نجل النجم الراحل خالد صالح في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "نجيب زاهي زركش"، بطولة يحيي الفخراني، هالة فاخر، إسلام إبراهيم، أنوشكا، رامز أمير، كريم عفيفي، محمد الصاوي، رنا رئيس، تميم عبده وفتوح أحمد، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

ملك أحمد زاهر

الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر ابنة النجم أحمد زاهر، حيث انضمت لصناع عمل المسلسل الرمضاني "نسل الأغراب"، بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، أحمد داش، مي عمر، نجلاء بدر، ريم سامي، أحمد مالك، محمد جمعة، عماد زيادة وأحمد فهيم، من تأليف وإخراج محمد سامي.

ياسين السقا

يأتي ياسين السقا ابن النجم أحمد السقا في مقدمة الشباب الذين يخوضوا التجربة الفنية للمرة الأولى، وذلك بمشاركته في مسلسل "الملك"، بطولة عمرو يوسف، ريم مصطفى، ماجد المصري، صبا مبارك ومها نصار، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج حسين المنباوي.

نور خالد النبوي

يظهر أيضًا للمرة الأولى نور النبوي نجل الفنان خالد النبوي في عالم التمثيل من خلال مسلسل "الاختيار 2"، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إنچي المقدم، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار ومحمد علاء، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

أحمد عبدالله محمود

يشارك أحمد عبدالله ابن الفنان عبدالله محمود بمسلسلين في رمضان المقبل هما، مسلسل "اللي ملوش كبير" لأحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، ومسلسل "النمر" للفنان محمد إمام وإخراج شيرين عادل.

خالد حجاج

انضم خالد حجاج نجل الفنان حجاج عبد العظيم لكتيبة عمل مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا، ويشاركها في البطولة باسل خياط، جميلة عوض، أروى جوده، مايان السيد، رشدي الشامي ومحمود حجازي، تأليف أحمد عادل وإخراج سامي عبدالعزيز.