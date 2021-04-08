/626349/عاجل-الزمالك-يعترض-على-تواجد-حكام-مصريين-لمباراة-الأهلي

بيان رسمي من الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لتعيين حكم أجنبي للقمة، في مباراته أمام غريمة الأهلي والتي من المقرر إقامتها يوم 18 الجاري.

و لم تحسم اللجنة الثلاثية موقفها الرسمي حتى الآن بشكل تعيين طاقما مصريا لإدارة القمة، في الوقت الذي تواجه فيه لجنة الحكام أزمة بسبب صعوبة استقدام طاقما من أوروبا، وذلك نتيجة ظروف الحجر الصحي، الخاصة بفيروس كورونا، وستشهد الأيام المقبلة الإعلان عن القرار النهائي سواء بإقامة اللقاء في موعده أو تأجيله.

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ماء المرشحة من الحكام المصريه لمباراة القمة كالأتي: وتضم كلاً من إبراهيم نور الدين، ومحمود البنا، وأمين عمر، وجهاد جريشة، وأحمد الغندور، ومحمد عادل، ومحمد معروف.

وكانت الجبلاية تحدثة قبل يومين بضرورة الاعتماد على الحكام المصريين في هذه المباراة بسبب ضيق الوقت وعدم قدرة تواجد حكام أجانب بسبب إجراءات فيروس كورونا

وقد كان أحمد مجاهد رئيس الجبلاية، تواصل مع مسئولي الأهلي والزمالك، وأكد لهم ضرورة إقامة المباراة بحكام مصريين، نظرا لعدم توافر حكام أجانب.

وجاءت قائمة الأسماء المرشحة من الحكام المصريه لمباراة القمة كالأتي: وتضم كلاً من إبراهيم نور الدين، ومحمود البنا، وأمين عمر، وجهاد جريشة، وأحمد الغندور، ومحمد عادل، ومحمد معروف.

وكانت الجبلاية تحدثة قبل يومين بضرورة الاعتماد على الحكام المصريين في هذه المباراة بسبب ضيق الوقت وعدم قدرة تواجد حكام أجانب بسبب إجراءات فيروس كورونا

وقد كان أحمد مجاهد رئيس الجبلاية، تواصل مع مسئولي الأهلي والزمالك، وأكد لهم ضرورة إقامة المباراة بحكام مصريين، نظرا لعدم توافر حكام أجانب.

يستعد نادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك لمباراتهم المقبلة والتي من المقرر إقامتها يوم18 الجاري ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع ببطولة الدوري الممتاز.

يلعب الزمالك هذا الموسم أفريقيا بقائمة تضم كلا من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمود عبد الرحيم «جنش» وسيد عطية وأحمد نادر السيد .

خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عبد السلام وحازم إمام وحمزة المثلوثي وأحمد عيد وحسام عبد المجيد .

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بنشرقي وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرزاق شيكابالا ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وإسلام جابر وحسين فيصل وأيمن حفني ويوسف إبراهيم "أوباما" وحسام أشرف .

خط الهحوم: مروان حمدي وحميد أحداد وأسامة فيصل.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمباراته المقبلة امام فريق نونجيت والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.