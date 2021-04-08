/626351/واقعة-اغتصاب-جديدة-في-الزاوية-الحمراء-الأهالي-ضربوه-وسلموه-للقسم

لم تهدأ قصة ريماس الطفلة البريئة التي قتلها ذئب دكرنس في الدقهلية، وما زال رواد مواقع التواصل الاجتماعي متأثرين بالواقعة ويناهضون كل الرجال الذين يلجأون لاغتصاب الأطفال، وظهرت قصة جديدة لمحاولة اغتصاب طفلة في منطقة الزاوية الحمراء في القارة.

واقعة جديدة حدثت اليوم الخميس، حيث ضبطت أجهزة الأمن شابًا حاول اغتصاب طفلة، عمرها 9 سنوات في الزاوية الحمراء وتم اقتياده إلى القسم.

اغتصاب طفلة في الزاوية الحمراء

الأهالي انهالت على الجاني بالضرب، واقتادته إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء وقدمت ضده بلاغًا.

وقالت الأهالي، إنه خلال دخول الطفلة إلى أحد العقارات تتبعها المتهم وحاول التحرش بها واغتصابها، وعندما تمكنت من الهروب منه وأبلغت الأهالي أوقفوه واقتادوه إلى القسم.

وحبست جهات التحقيق في الزاوية الحمراء الشاب لاتهامه بالتحرش بطفلة ومحاولة اغتصابها في مدخل عقار، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت الجهات، المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

واقعة الطفلة ريماس

ليلة حزينة عاشتها محافظة الدقهلية أمس الأربعاء، بعد مقتل الطفلة ريماس على يد ذئب استدرجها لمنزله وحاول اغتصابها وعندما صرخت وقاومت قتلها.

وعثر على جثة الطفلة ريماس وعمرها 6 سنوات، بإحدى العمارات خلف منطفة الإسعاف في دكرنس، وتجمع الأهالي حول المنزل الذي عثروا فيه على الطفلة في محاولة للفتك بالمتهم بقتلها.