/626353/حادثة-اغتصاب-جديدة-في-الزاوية-الحمراء-ريماس-وأسيل-وقصص-ذئاب-بشرية-تلتهم-براءة-الأطفال

أطفال صغار لا يعرفون شيئًا، ليس لهم أي ذنب في هذه الحياة الدنيا إلا أن حولهم "ذئاب بشرية" لا تعرف البرائة أو الأصول أو حتى الحرام والحلال ويفعلون أشياءً لا ترقى أبدًا إلى المستوى الإنساني.

تحرش طفلة المعادي، وآخرهم قتل الطفلة ريماس، قصص مرعبة لذئاب على هيئة بشر يلتهمون براءة وحياة الأطفال الصغار بخدع لا يتخيلها عقل ليغتالون أرواحهم وصفاتهم الجميلة.

اغتصاب طفلة في الزاوية الحمراء

وفي واقعة جديدة حدثت اليوم، ضبطت أجهزة الأمن شابًا حاول اغتصاب طفلة، عمرها 9 سنوات في الزاوية الحمراء وتم اقتياده إلى القسم.

الأهالي انهالت على الجاني بالضرب، واقتادته إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء وقدمت بلاغًا ضده.

وقالت الأهالي، إنه خلال دخول الطفلة إلى أحد العقارات تتبعها المتهم وحاول التحرش بها واغتصابها، وعندما تمكنت من الهروب منه وأبلغت الأهالي أوقفوه واقتادوه إلى القسم.

وحبست جهات التحقيق في الزاوية الحمراء الشاب لاتهامه بالتحرش بطفلة ومحاولة اغتصابها في مدخل عقار، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

بأي ذنب قُتلت الطفلة ريماس

ذهبت ريماس محمد عبد الرازق، والتي تبلغ من العمر 8 سنوات، في الحادية عشر صباحًا لتشتري الخبز من مكان قريب منها، وعندما شاهدها الجاني استدرجها وأقنعها بشراء الحلوى لها، وعندما سارت معه إلى منزله حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها فقاومته ورفضت، فجذبها إليه وحاول الاعتداء مرة أخرى فصرخت لتهرب منه.

سمع الجاني صراخ الطفلة فضربها بشدة، وأسرع بتسديد 3 طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها، ونقلها سريعًا محاولًا إخفاء جريمته في بئر السلم.

جنيه مقابل التحرش بطفلة المعادي

وأشعل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، تحرش فيه رجل بطفلة صغيرة أسفل عقار في منطقة المعادي، وصورته كاميرات مراقبة عيادة مقابلة.

استدرج الذئب الثاني الطفلة التي تبيع المناديل في الميدان، وأقنعها بأنه سيعطيها جنيهًا أو حلوى مقابل ما تبيعه، وعندما دخلت معه إلى مدخل العقار حاول ملامسة أجزاء حساسة من جسدها كما صورته الكاميرات، ولكن الطفلة رفضت وظلت تجري إلى الخارج بعيدًا عنه، وعندما شاهدته سيدة من المراقبة خرجت مسرعة لتلقنه درسًا.

هتك عرض الطفلة أسيل في كرداسة

فيما أوضح تقرير الطب الشرعي في واقعة التعدي الجنسي على الطفلة أسيل في كرداسة، وهي طفلة في الصف الرابع الابتدائي، أنها تعرضت لهتك عرض جزئي في غشاء البكارة على يد صاحب محل بقالة يدعى 19 سنة.

وكانت والدة أسيل، اتهمت شاب من جيرانها باغتصاب طفلتها، وقالت إنه يدعى عادل واستدرج طفلتها واعتدى عليها أكثر من مرة جنسيًا، وإنها فوجئت بابنتها تخبرها بما فعله عادل صاحب محل البقالة.