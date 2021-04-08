صور: وزير النقل يتابع مشروع تحديث نظم الإشارات على خط بنها: لا مكان لمهمل

جدة - نرمين السيد - بدأت الجولة، وفقا لبيان صحفى، بمتابعة مشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات على خط بنها - بورسعيد بطول 214 والجارى تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنز العالمية بنظام الكترونى حديث (EIS)، والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4.

وتفقد الوزير برج شبلنجة للإشارات والذى تم دخوله الخدمة بإجمالى 10 كم فى فبراير الماضى والذى يتحكم فى 26 سيمافور ضوئى و2 مزلقانات تعمل أوتوماتيكيا و18 موتور تحويلة، حيث شاهد الوزير عمل البرج بالنظام الإلكترونى الحديث، والذى يعتبر هذا البرج هو البرج الثانى الذى تم إدخاله الخدمة بعد برج أبوحماد الذى دخل الخدمة فى ديسمبر 2020، ويتكون المشروع من (21 برجا رئيسيا و19 برجا ثانويا و84 مزلقانا).

ثم توجه الوزير إلى مدينة منيا القمح، حيث كان فى استقباله الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتم متابعة معدلات تنفيذ برج إشارات منيا القمح، موجها بزيادة أطقم المهندسين والفنيين والعمال فى مواقع العمل على مدار الساعة، لسرعة إنجاز مشروعات الإشارات وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل، وذلك لزيادة معدلات السلامة والأمان.

وأشار الوزير، إلى ضرورة إعلام المواطن بشكل مستمر بالتأخيرات الناتجة عن مشروعات الإشارات التى نسابق الزمن للانتهاء منها لزيادة معدلات السلامة والأمان ، كما تفقد الوزير محطة منيا القمح ووجه بتطويرها وإغلاق الأسوار المحيطة بالمحطة بحدود أملاك السكة الحديد بعد انتهاء المشروع.

بعدها توجه الوزير لمحطة الزقازيق للسكك الحديدية، حيث تفقد الأرصفة واطمئن على نظافتها، موجها بالمحافظة المستمرة على نظافة الأرصفة فى المحطات والقطارات واستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك ضرورة تنظيم الوضعية الخاصة بالأكشاك المنتشرة بالمحطة كما تابع القطار رقم 23 القادم من طنطا إلى الزقازيق والتقى بقائد القطار وطالبه ببذل كل الجهد لخدمة الركاب.

وخلال تفقده شبابيك التذاكر، أكد الوزير على حسن معاملة الراكب وتقديم التسهيلات له، والتقى بعدد من الركاب وأدار حوار معهم، حيث أشار الوزير إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات ضخمة للتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية لتحسن الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط.

كما أكد الوزير على التزام السكة الحديد بالتخفيضات المخصصة لكبار السن وتقديم جميع التسهيلات لهم، ثم توجه لموقع تخزين القطارات (حوش بلوك 4) حيث وجه بالتركيب الفورى لكاميرات المراقبة فى الموقع وعدم الاكتفاء بما تم تركيبه من كاميرا مراقبة بالمحطة وأرصفتها.

وتوجه الوزير لورشة الزقازيق المتخصصة فى أعمال الصيانة الدورية بأنواعها المختلفة وتجهيز الجرارات والعربات وعمل العمرات للعربات المطورة، حيث تابع الوزير أقسام الورشة المختلفة والتقى الفنيين والمهندسين، مطالبا بالاهتمام بصيانة ونظافة المعدات والانضباط والالتزام بمواعيد العمل وزيادة إنتاجية الورشة وعدم خروج أى قطار إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له، مؤكد أنه لا مكان لأى مقصر أو مهمل فى عمله وفى حق الراكب.

ثم عقد وزير النقل لقاءً موسعاً مع عدد كبير من السائقين وعمال الأبراج والمزلقانات ومشرفى وكمسارية القطارات، وطواقم التشغيل المختلفة، حيث أكد الوزير على أهمية أن يؤدى كل فرد واجباته خاصة وأن العنصر البشرى من أهم عوامل نجاح المنظومة، مشيرا إلى تنفيذ الوزارة مخطط للارتقاء بالعنصر البشرى فى السكة الحديد وإعادة تأهيله وتدريبه على أحدث نظم التكنولوجيا، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للسكة الحديد والتى يتم تنفيذها والتى تشمل إلى جانب ذلك تطوير الأسطول الحالى من العربات، وتوريد وتصنيع 1.300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتى وصل منها حتى الآن 301 عربة، وتوريد 6 قطارات جديدة تم التعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية العالمية.

وتابع: من المنتظر وصول أول قطار فى يوليو القادم وكذلك التعاقد على 260 جرارا جديدا، وصل منهم حتى الآن 110 جرارات، وكذلك تطوير الورش والمحطات والمزلقانات والبنية التحتية ونظم الإشارات التى تهدف لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية، مشيرا إلى أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1.800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه.

وأشار الوزير، إلى أنه يتم تنفيذ خطة للتطوير الشامل لمنظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية للحفاظ على شبكة الطرق وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية، مشيرا إلى أنه يدخل ضمن هذه الخطة ما تم أول أمس من توقيع اتفاقية عقد لتصنيع وتوريد 1000 عربة سكة حديد بضائع بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع.

وأكد الوزير على قيادات السكة الحديد، أهمية حملات التوعية الخاصة ببعض السلوكيات السلبية الخاطئة من بعض المواطنين والتى تعرض حياتهم للخطر مثل اقتحام المزلقان وهو مغلق ومزود بأجراس وإشارات ووسائل تنبيه سمعية وبصرية، كما أوضح أنه منذ توليه حقيبة النقل فقد تعهد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بأن يتم تطوير منظومة السكة الحديد بأبنائها وأن تكون هيئة السكك الحديدية واحدة من أنجح الهيئات وهو ما يستوجب أن يتسابق كل فرد لتنفيذ مخطط التطوير وخدمة المواطنين.

وأكد السائقون والعاملون بالسكة الحديد، تعهدهم للقيادة السياسية والشعب المصرى ببذل كل الجهد لاستكمال مسيرة التطوير والتحديث للسكة الحديد والتسابق فى خدمة الراكب المصرى.